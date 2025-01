Rodzice i dzieci w tym roku tłumnie szykują się na zimowe wyjazdy na ferie, głównie w kraju, ale co trzeci ma w planach wypoczynek za granicą

20 stycznia rozpoczynają się ferie w pierwszych województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Rozpoczynające się ferie zimowe będą dla Polaków czasem nie tylko wypoczynku, ale także finansowych kompromisów.

Choć ponad połowa z nas planuje wyjazd, większość szuka oszczędności – wybiera tańsze hotele lub mniej popularne kierunki.

To efekt rosnących cen, które sprawiają, że zimowy wypoczynek będzie droższy niż przed rokiem – wynika z badania „Wyjazdy Polaków na ferie" przeprowadzonego na zlecenie Compensy. Nie planujemy jednak oszczędzać na zakupie ubezpieczenia. 71% Polaków nie wyobraża sobie zimowego wyjazdu bez odpowiedniej polisy.

Zimowy urlop w szkolne ferie głównie w Polsce

W tym roku na ferie planuje wyjechać rekordowy odsetek badanych – aż 53%. To prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, gdy w analogicznym badaniu chęć wyjazdu deklarowało 30% osób. 43% ankietowanych spędzi ferie z rodziną i dziećmi, a 42% z partnerem lub partnerką.

Co piąty badany (18%) wyjeżdża z przyjaciółmi, a co dziesiąty samotnie. 5% Polaków wyśle swoje dzieci na obóz. Jeśli chodzi o środek transportu niemal dwie trzecie osób (65%) planuje dotrzeć na ferie samochodem, 21% wybierze pociąg, a 18% samolot.

Spośród osób planujących wyjazd 58% zamierza zorganizować go samodzielnie w Polsce, a 12% wyjedzie za granicę, organizując podróż na własną rękę. 20% skorzysta z usług biura podróży – wybierając się za granicę (11%) lub planując urlop w Polsce (9%).

Dla porównania rok temu zimowy urlop w Polsce planowało 67% badanych; a 18% wyjechało samodzielnie za granicę.

Odpoczynek w ferie 2025: polskie góry lub ciepłe kraje

Najczęstszym kierunkiem wyjazdów zagranicznych w trakcie zimy nadal są góry – 40% ankietowanych planuje spędzić w nich ferie.

Coraz większą popularnością cieszą się również ciepłe destynacje – plażę lub basen w tym roku wybierze 37% badanych. Co czwarta osoba zdecyduje się na tzw. city break, czyli wyjazd do wybranego miasta w celu zwiedzania i odkrywania lokalnych atrakcji.

Najpopularniejsze aktywności Polaków podczas ferii, niezależnie od kierunku podróży, to piesze wędrówki (48%) oraz zwiedzanie zabytków i atrakcji turystycznych (46%).

Część urlopowiczów planuje po prostu odpocząć i deklaruje, że nie będzie podejmować żadnych aktywności (34%). Co trzeci ankietowany będzie jeździć na nartach, co piąta osoba wybierze jazdę na łyżwach (21%), a co dziesiąta sięgnie po snowboard lub narty biegowe.

Ile kosztuje wyjazd na ferie 2025: 1 500 zł na osobę to absolutne minimum

W tym roku Polacy planują przeznaczyć na zimowy wyjazd więcej niż w ubiegłych latach. To efekt coraz wyższych kosztów wypoczynku. 42% badanych deklaruje, że ferie będą ich kosztować między 1500 a 3000 zł na osobę.

Rok temu taki próg wskazało 33%, a dwa lata temu 30%. Wzrost widać również w grupie wydającej między 3000 a 4500 zł – obecnie takie wydatki na osobę deklaruje 18% ankietowanych wobec 15% w 2024 roku i 12% w 2023 roku.

Najniższe wydatki – do 1500 zł na osobę – planuje 35% badanych, co stanowi spadek w stosunku do 42% w ubiegłym roku i 51% sprzed dwóch lat. Niższy jest również odsetek osób planujących wydać ponad 4500 zł na osobę i wynosi 5% wobec 10% w 2023 roku.

Niemal trzy czwarte respondentów (72%) zamierza ograniczać wydatki podczas tegorocznego wyjazdu. Najczęściej dotyczy to standardu miejsca pobytu, np. hotelu (30%) oraz wyboru mniej popularnych lokalizacji (23%).

Co piąty badany (21%) planuje zmniejszyć wydatki na ubrania, sprzęt sportowy lub atrakcje turystyczne.

19% będzie ograniczać wydatki na wyżywienie, np. rezygnując z wizyt w restauracjach. Tyle samo osób chce zaoszczędzić na sposobie dojazdu. Tylko 28% badanych deklaruje, że nie planuje żadnych oszczędności. Rok temu podobną deklarację złożyło 36% ankietowanych osób.

– Porównując odpowiedzi z ostatnich trzech lat, obserwujemy wyraźną zmianę w podejściu Polaków do wydatków. Chociaż nadal spora część planuje ograniczać koszty, systematycznie rośnie odsetek osób, które decydują się przeznaczać większe kwoty na wyjazdy – komentuje Anna Bałuka, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych i menedżer produktu w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Compensie.

– Warto zauważyć, że coraz mniej Polaków oszczędza na ubezpieczeniu – w tym roku to zaledwie 15% badanych, w 2023 roku było to 17%. To dobra wiadomość, ponieważ świadczy o rosnącej świadomości w zakresie bezpieczeństwa finansowego i korzyści, jakie oferuje posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego podczas pobytu za granicą – dodaje ekspertka.

Z roku na rok coraz więcej osób wykupuje ubezpieczenie na ferie. W tym roku zamierza to zrobić aż 71% badanych. Dla porównania w 2024 było to 64%, a w 2023 roku – 61%. Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych rodzajem ochrony ubezpieczeniowej, którego potrzebują podczas zimowego urlopu, jest NNW (40%), co może wynikać z faktu, że większość Polaków planuje spędzić urlop w kraju. Na drugim miejscu znalazło się ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – wskazuje na nie 25% osób.