Urlopy 2026. Za granicą szukamy nie tylko odpoczynku, ale chcemy poznawać nieznane miejsca i gromadzić nowe doświadczenia

43% Polaków planuje spędzić nadchodzące wakacje za granicą, a najchętniej wybieranym kierunkiem są Włochy.

Równie ważny, co sam cel podróży, jest jej charakter – z badania Visa Central Eastern Europe (CEE) Travel and Payment Intentions 2025 wynika, że Polacy podchodzą do tegorocznych wakacji na wiele sposobów. Niemal dwie piąte z nich identyfikuje się jako poszukiwacze doświadczeń, którzy stawiają na odkrywanie nowego i wychodzenie poza strefę komfortu.

Niezależnie od stylu podróżowania, jedno pozostaje niezmienne: Polacy świetnie radzą sobie z finansami za granicą – aż 85% deklaruje, że wydaje na miejscu dokładnie tyle, ile zaplanowało. Podobny odsetek – 83% – zamierza podczas kolejnego wyjazdu korzystać z płatności cyfrowych, a co trzeci turysta zapłaci lokalnie za pomocą portfela mobilnego.

Urlop z okazjami ciekawych wycieczek

Najnowsze badanie Visa, obejmujące siedem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, wskazuje na preferencje mieszkańców regionu względem podróżowania.

Co czwarty turysta wciela się w rolę nawigatora, z entuzjazmem planując wycieczki dla siebie lub grupy. Inni podróżują z myślą o oszczędnościach: 18% to łowcy okazji, którzy aktywnie szukają dobrych ofert i sposobów, na to by uniknąć przepłacania.

Z kolei dla 1 na 4 turystów to właśnie wyjątkowa okazja decyduje o wyborze kolejnego kierunku wyjazdu. Tylko 1 na 10 Polaków identyfikuje się natomiast z rolą twórcy treści, wskazując, że podczas wakacji aktywnie dzieli się w Internecie relacjami z modnych miejsc.

A jak wyglądają plany dotyczące wydatków? Polscy podróżnicy przewodzą w regionie CEE z budżetem na zagraniczny wyjazd przekraczającym średnio ok. 4300 zł na osobę, a najwięcej pieniędzy na miejscu przeznaczą na jedzenie, wycieczki i pamiątki. Choć 17% przyznaje, że dostosowuje wydatki do towarzyszy podróży – nawet kosztem przekroczenia założonego budżetu – niemal połowa dokładnie planuje, ile wyda jeszcze przed wyjazdem.

Dyscyplina ta utrzymuje się również za granicą. Niemal co drugi turysta z Polski śledzi wydatki za pomocą bankowości cyfrowej. Efekt? Wśród osób, które wcześniej zaplanowały wakacyjny budżet, aż 85% deklaruje, że

Urlop: Polacy są zdyscyplinowani finansowo

– Nasze badanie pokazuje, że Polacy bardzo dobrze radzą sobie z zarządzaniem budżetem podczas zagranicznych podróży, ale jednocześnie oczekują od banków rozwiązań, które poprawią komfort ich wyjazdów – i są gotowi za nie zapłacić. Chodzi m.in. o szybszy i tańszy proces wymiany walut czy większe zniżki na bilety lotnicze i hotele. Takie podejście pokazuje, jak ważne jest regularne monitorowanie potrzeb konsumentów, by skutecznie wspierać ich zarówno w codziennym życiu, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów – mówi Mateusz Oleksy, p.o. dyrektora generalnego Visa w Polsce, dyrektor inicjatyw strategicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.

– Dlatego też – poza zapewnianiem podróżnym bardziej bezproblemowych, bardziej bezpiecznych i wygodnych płatności – Visa współpracuje z bankami, oferując konsumentom spersonalizowane produkty i usługi około-podróżnicze oraz pomoc i korzyści w trakcie wyjazdów krajowych jak i zagranicznych. Wśród nich są m.in. zniżki czy większa elastyczność w kontroli wydatków – dodaje Mateusz Oleksy.

Urlop cyfrowy jak Polski turysta

Badanie Visa pokazuje, że płatności cyfrowe stają się dla Polaków codziennością zarówno w kraju, jak i podczas zagranicznych podróży. Ponad 4 na 5 polskich turystów deklaruje, że będąc na wakacjach w innym kraju będzie płacić kartą, smartfonem lub smartwatchem (wzrost o 4% rok do roku ).

Szczególnie dynamicznie rośnie popularność portfeli mobilnych – aż o 60% w ujęciu rocznym . Dla jednej trzeciej Polaków to dziś preferowana metoda płatności podczas zagranicznych wyjazdów. Korzystanie z kart Visa umożliwia szybkie i bezpieczne płatności w ponad 150 milionach punktów handlowych na terenie 200+ państw i terytoriów zależnych, w przeszło 180 walutach.

Znaczenie tych aspektów podkreślają również podróżni z regionu CEE – najczęściej wskazując na wygodę (64%), szybkość (61%) i bezpieczeństwo (55%) jako główne zalety płacenia kartą za granicą.

Urlop Polaka: średnio ponad 8 dni wypoczynku za granicą

O 10% więcej osób niż w ubiegłym roku zamierza spędzić tegoroczne wakacje poza krajem – najczęściej wybierając Włochy, Hiszpanię i Grecję. Większość zorganizuje wyjazd samodzielnie, choć 2 na 5 konsumentów zdecyduje się na wakacje z biurem podróży. W obu przypadkach najczęściej skorzystają z kanałów online do zakupu usług i zapłacą cyfrowo. Samodzielne planowanie i rezerwowanie wyjazdów cieszą się szczególną popularnością wśród mieszkańców Węgier i Bułgarii.

– Z naszego badania wynika, że Polacy – zarówno na etapie planowania wyjazdu, jak i już podczas wakacji za granicą – chętnie korzystają z płatności za pomocą portfeli mobilnych, opartych na systemach i technologiach Visa. Kluczowa jest tutaj tokenizacja, zapewniająca dodatkową warstwę zabezpieczeń, dzięki czemu podróżujący mogą być spokojniejsi podczas dokonywania płatności – dodaje Mateusz Oleksy.

Oprócz ogólnych planów, Visa przyjrzała się również temu, jakie aspekty podróży konsumenci z regionu CEE uznają za najbardziej frustrujące. Okazuje się, że w czołówce znalazły się: nieoczekiwane zakłócenia podróży – opóźnienia i odwołania lotów, zagubiony bagaż oraz tłumy w popularnych miejscach turystycznych.

I choć to wyzwanie nie znalazło się w regionalnej pierwszej trójce, aż co szósty polski turysta przyznaje, że zaskoczył go za granicą brak dostępu do preferowanych metod płatności – które po prostu nie były dostępne lub nie działały tak, jak w kraju.

Planując kolejną podróż, większość Polaków wciąż sięga po sprawdzone źródła informacji – na czele pozostają biura podróży i ich broszury oraz porady znajomych i rodziny. Pojawia się również nowy trend: co dziesiąty turysta już dziś korzysta w tym zakresie z pomocy sztucznej inteligencji.

Podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, AI po cichu przejmuje rolę doradcy podróżniczego, wprowadzając nowy wymiar do znanych wyjazdowych zwyczajów.

