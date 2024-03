Czy na Wielkanoc trzeba kupować prezenty jak na Boże Narodzenie: Zajączek teraz, Mikołaj w grudniu

Tradycja obdarowywania się prezentami z okazji wiosennych świąt Wielkanocnych jest w Polsce dużo słabsza niż w przypadku zimowego Bożego Narodzenia. O ile w grudniu brak prezentów dla wszystkich bliskich i dużego grona znajomych jest nie do pomyślenia, o tyle w marcu lub w kwietniu, w zależności od tego kiedy wypada Wielkanoc, obdarowywanie staje się coraz bardziej incydentalne.

Od dłuższego czasu utrwala się przekonanie, że Zajączek z okazji Wielkanocy należy się tylko dzieciom, zaś obdarowywanie dorosłych to nadgorliwość.

Prezenty na Wielkanoc: tylko dla dzieci?

Potwierdzają to liczne badania. Najnowsze PayPo, przeprowadzone w pierwszych dniach marca pokazuje że tylko 37 proc. badanych Polaków ma zamiar kupić upominki z okazji świąt wielkanocnych w tym roku.

51 proc. osób nie planuje tego rodzaju wydatku, a pozostałe 12 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

Ci, którzy się zdecydowali, deklarują, że „zajączek” odwiedzi dzieci – taką odpowiedź wskazało 59 proc. ankietowanych.

Respondenci zdecydowanie rzadziej mają zamiar obdarowywać małżonków (31 proc.), całą rodzinę (29 proc.) oraz rodziców i dziadków (21 proc.). 6 proc. ma zamiar skupić się w tym czasie na innych osobach (np. spoza rodziny).

Mikołaj z workiem, Zajączek z plecaczkiem

Ale nawet ci, którzy wciąż trzymają się tradycji wielkanocnego Zajączka z prezentami nie szaleją. Zajączek nie może nawet uchodzić za ubogiego krewnego Mikołaja, bo repertuar upominków, które ma do dyspozycji jest mniej niż skromny gdy zestawi się go z zawartością worów złożonych w saniach świętego Mikołaja.

W czołówce najczęściej kupowanych upominków na Wielkanoc będą plasowały się słodycze i czekoladki, po które sięgnie aż 67 proc. ankietowanych. Mniejszą popularnością będą cieszyły się zabawki i gry (44 proc.), kosmetyki (43 proc.), świąteczne dekoracje (36 proc.), dodatki do domu (30 proc.), ubrania i książki (po 25 proc.) czy kwiaty (18 proc.). 3 proc. badanych wskazało, że z okazji Wielkanocy wybierze inny prezent dla bliskich.

Wielkanocny prezent za mniej niż 100 zł to obciach?

PayPo postanowiło sprawdzić również, ile Polacy mają zamiar wydać na wielkanocne prezenty. Okazuje się, że ankietowani najczęściej wskazywali kwotę od 201 do 500 zł, co potwierdziło 32 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 31 proc. wskazało przedział 101-200 zł, a 21 proc. od 51 do 100 zł. 12 proc. Polaków ma zamiar przeznaczyć na tę okazję ponad 501 zł, podczas gdy pozostałe 4 proc. deklaruje, że nie przekroczy 50 zł.

Dlaczego Zajączek tak mocno przegrywa z Mikołajem? Pewnie to fragment większej całości. O ile jeszcze w połowie minionego wieku nie było większych różnic w poziomie świętowania z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia – stoły były zastawione równie suto, a celebracje rodzinne na tym samym poziomie, o tyle obecnie widać coraz większe różnice na niekorzyść świąt wiosennych.

No właśnie – teraz są one wiosenne, choć jeszcze w latach 60. XX wieku nie do pomyślenia była Wielkanoc bez śniegu.

Poza tym w pierwszej połowie roku okazji do obdarowywania jest więcej – od Walentynek po Dzień Dziecka, a przecież nic tak nie zaostrza apetytu jak post, zwłaszcza gdy trwa tak długo. Może więc bardziej bogate prezenty od Mikołaja niż od Zajączka to efekt także tego, że licząc od Dnia Dziecka trzeba ba nie czekać dłużej niż pół roku?