Przedświąteczna gorączka zakupów. Na to musisz uważać

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia br. Obywatele zameldowani na stałe, automatycznie zostają ujęci w rejestrze wyborczym i przypisani do właściwego stałego obwodu głosowania. Nie wszyscy jednak mieszkają i głosują tam, gdzie są zameldowani. Co zrobić, by głosować w miejscu zamieszkania?