Czy 9.06.2024 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu w galeriach, centrach handlowych i wszystkich sklepach

Niedziela handlowa czy z zakazem handlu, warto wybrać się do galerii handlowej 9.06.2024? W miastach w niedziele chętnie składa się wizytę w galerii handlowej - całą rodziną - lub w centrum handlowym. Zazwyczaj gdy pogoda gorsza, ale nie tylko. Zakupy można połączyć z obiadem i zajęciami rekreacyjnymi.

Takich dodatkowych funkcji w galeriach i centrach jest realizowanych coraz więcej - w takich placówkach z nazwy handlowych propozycji relaksu, wypoczynku a nawet uprawiania sportu jest coraz więcej.

Pierwszą z kolei - zakupy, jednak pod warunkiem, że jest to niedziela handlowa a nie z zakazem handlu. Czy więc dziś w niedzielę 9.06.2024 roku mamy niedzielę handlową czy niedzielę z zakazem handlu?

Czy 9 czerwca to niedziela handlowa: zakupy w galerii?

Choć zapowiedzi ze strony polityków, a nawet deklaracji konkretnych rozwiązań było wiele, od strony prawnej nic w zasadach handlu w niedziele nic się nie zmieniło. Mamy więc 9.06.2024 roku niedzielę z zakazem handlu i w czynnych co prawda centrach i galeriach handlowych znajdziemy sporo otwartych placówek: cukierni, restauracji, kwiaciarni, ale na pewno nie będą to duże sklepy Carrefoura, Lidla, Biedronki, Stokrotki i im podobnych tańszych lub droższych sieci handlowych.

Owszem, tu i ówdzie czynne będą sklepy Żabki albo formatu Carrefour Express, ale raczej nie są to miejsca przyjazne tanim i dużym zakupom.

Jak więc zdefiniujemy pod względem handlowej lub z zakazem handlu niedzieli tę dzisiejszą, 12 maja 2024 roku?

W piątki po południu czy w soboty sklepy dyskontowe czy galerie handlowe są przepełnione i aby zrobić zakupy trzeba dużo czasu stracić w kolejkach.

Jedni więc wybierają opcję zakupów online – choć generalnie lubimy sklepy internetowe, to jednak niekoniecznie z żywnością – inni tracą czas, który kto jak kto, ale właśnie ci najbardziej zapracowani, przeznaczać powinni na odpoczynek.

Czy w czerwcu 2024 są niedziele bez zakazu handlu, ile niedziel handlowych w 2024 roku

Niedziel bez zakazu handlu wciąż jest tylko siedem w roku. Choć politycy obiecali zliberalizowanie przepisów dopuszczających do handlu bądź we wszystkie niedziele, bądź czyniących więcej niedziel handlowych, to na razie takie zmiany jeszcze nie są powszechnie obowiązującym prawem.

Sięgając po przepisy prawne i oceniając obecny stan prawny musimy stwierdzić, że kolejny rok z rzędu bez zakazu handlu w kalendarzu jest siedem niedziel:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Na próżno więc na tej liście szukać dzisiejszej niedzieli, 9.06.2024 roku.

Na kolejną trzeba będzie znów poczekać, tym razem jednak niezbyt długo – do 30 czerwca 2024 roku. A potem już w drugiej połowie roku zostaną tylko trzy niedziele handlowe. Dzisiejsza bowiem jest trzecią z siedmiu niedziel handlowych w 2024 roku, dopuszczalnych przez prawo – przepisy ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

Zakupy w niedzielę 9 czerwca 2024 roku: które sklepy czynne

Niestety, dziś jest niedziela objęta zakazem handlu. W grę wchodzi więc wariant: jeśli duże zakupy, to z największych sklepów czynne są te działające w ramach stacji benzynowej czy niektóre duże Żabki.

Do Lidla, Biedronki, Stokrotki, Aldi, Kaufland czy Dino a także działającego w najbliższej galerii handlowej Carrefoura nie ma co się wybierać, bo są zamknięte, podobnie jak w zdecydowaną większość niedziel w roku – 45 lub 46. Kolejny rok z rządu mamy bowiem tylko siedem niedziel, w które handel odbywa się bez zakazu.

W tym względzie, mimo zapowiedzi polityków, nic się nie zmieniło. Owszem, ma się zmienić, w Sejmie rozpatrywana jest ustawa poszerzająca listę niedziel handlowych w roku, być może będzie ich w sumie nawet 30, ale do tego jeszcze daleka droga.

Niedziela dzisiejsza, 9 czerwca jest niedzielą, w którą obowiązuje zakaz handlu. Oznacza on, że nie mogą prowadzić sprzedaży i umożliwiać tym samy robienie zakupów te sklepy, które zatrudniają pracowników. Wyjątkiem są sklepy na stacjach benzynowych, cukiernie, kwiaciarnie i inne placówki handlowe zwolnione z zakazu handlu w niedzielę, a wyszczególnione w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Na tej liście są wszelkie sklepy, włącznie ze spożywczymi, które pracowników nie zatrudniają – są obsługiwane przez właściciela, wspieranego ewentualnie przez członków jego najbliższej rodziny.

Zakupy w niedzielę 9.06.2024 roku: Biedronka, Lidl, Stokrotka, Aldi, Kaufland, Dino, Żabka

Dlatego dziś 19 maja, jak w większość niedziel w roku (46 lub 47 w sumie) w ten dzień tygodnia obowiązuje ścisły zakaz otwierania sklepów, które zatrudniają pracowników.

Z nielicznymi wyjątkami takimi jak na przykład sklepy na stacjach benzynowych. Jednak tam trudno robić duże zakupy, bo asortyment towarów jest dużo mniejszy niż chociażby w sklepach dyskontowych takich sieci jak Biedronka, Lidl, Dino czy nawet Stokrotka, a poza tym ceny też nie zachęcają do dużych zakupów.

Z sieci można w niedzielę 9 czerwca, jak w każdą inną – niezależnie od tego czy jest na objęta zakazem handlu czy też nie – liczyć na otwarte w bliższej i dalszej okolicy sklepy sieci Żabka. Jak to możliwe? Nie łamią one przepisów ustawy o zakazie handlu w niedzielę – nie zatrudniają pracowników a sprzedaż prowadzi właściciel lub właściciele, bo wiele z nich działa na zasadzie spółki cywilnej. Przepisy dla takich sklepów robią wyjątek w zakazie handlu w niedzielę – mogą one być czynne bez ograniczeń. Dodatkowo właścicieli w sprzedaży mogą w niedziele z zakazem handlu wspierać członkowie najbliższej rodziny.

Nie zrobimy zakupów natomiast w galerii handlowej, choć te w większości są czynne, bo znajdują się w nich restauracje, cukiernie, kwiaciarnie, kina a także różne punkty usługowe.

Czy 9 czerwca można zrobić zakupy z dostawą kuriera

Sklepy internetowe oczywiście dziś też działają. Zresztą ich zakaz handlu w niedziele dotyczy tylko w ograniczonym zakresie więc zazwyczaj dostarczają zakupy także w te niedziele, które formalnie są objęte zakazem handlu.

Jednak zakupy w sklepie internetowym to ryzyko, że owoce lub warzywa będą nieświeże, a ponadto dodatkowy koszt. Nie tylko trzeba najczęściej zapłacić za dostawę – opłata kuriera, ale i więcej za same artykuły, nawet te w promocjach. Wbrew oficjalnym komunikatom marketingowym sklepy internetowe mają wyższe ceny i koszyk zakupowy w nich w porównaniu ze stacjonarnym Lidlem czy Biedronką jest nawet 20 proc. droższy.

Faktem jest, że to cena wygody, choć ta często jest także przereklamowana, bo czekając na kuriera z dostawą marnuje się nie godzinę czy dwie ale pół dnia. Oddzielną sprawą też jest stopień realizacji zamówienia i czas w związku z tym przeznaczany na reklamacje, ale to już oddzielny temat.

Niedziela z zakazem handlu, niedziela handlowa: kiedy powrót niedziel handlowych

Odpowiedz jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wtedy od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.

Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.

Takie są zapisy w krótkiej i treściowej ustawie nowelizacyjnej, która z komisji sejmowych trafić ma lada moment do pierwszego czytania na forum całego Sejmu.