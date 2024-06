Najniższa cena: możliwość porównania i wyboru to główna przewaga opcji zakupów przez Internet, teraz czas na żywność i chemię domową

Choć przejściowo rosnącą dynamikę e-commerce w Polsce napędza poprawa nastrojów konsumenckich, to w dłuższej perspektywie trend przenoszenia zakupów ze sklepów tradycyjnych do sieci ma inne źródło wsparcia. Bez chodzenia po sklepach można tak znaleźć i kupić towar po najniższej cenie.

To dlatego mniej popularne do tej pory zakupy artykułów spożywczych i chemii gospodarstwa domowego coraz częściej stają się przedmiotem równie częstych wyborów jak w przypadku ubrań, butów, kosmetyków czy elektroniki.

Opcja zakupów przez Internet zyskuje przewagę: dlaczego

Jak wynika z najnowszego raportu „Customer Journey 2024. Poszukiwanie i zakup produktów online” przygotowanego przez Allegro i agencję badawczą Minds & Roses, w ciągu ostatniego roku widać stabilizację nastrojów konsumenckich w kraju. Wydarzenia społeczno-ekonomiczne w Polsce i za granicą nie mają już aż takiego wpływu na decyzje zakupowe, jak rok wcześniej (38% vs 47%).

Poprawę nastrojów widać też w danych GUS, z których wynika, że poziom pozytywnego, konsumenckiego nastawienia w br. wzrósł aż o 23 p.p., osiągając wynik notowany jesienią 2021 roku. Kupujący coraz chętniej korzystają z zakupów online, a przejście od tradycyjnego modelu do e-commerce przynosi ze sobą nowe nawyki i preferencje zakupowe, które mają szansę zrewolucjonizować rynek handlu detalicznego w Polsce.

Według przywołanego badania poziom optymizmu konsumentów w porównaniu do 2023 roku wzrósł o 9 p.p., co jest pozytywnym sygnałem dla rynku. Przez ostatnie dwa lata średnio połowa Polek i Polaków deklarowała, że wydarzenia społeczno-ekonomiczne wpływają na ich decyzje zakupowe.

Tegoroczna samoocena w badaniu Customer Journey, w połączeniu z Bieżącym Wskaźnikiem Ufności Konsumenckiej (GUS), sugeruje, że konsumenci zaczynają odczuwać większą stabilność i pewność w swoich decyzjach zakupowych.

Inflacja i drożyzna przyzwyczaiły konsumentów do szukania tańszych produktów

Warto zauważyć, że ponad połowa badanych nadal kupuje w bardziej przemyślany sposób niż wcześniej oraz stara się wydawać jak najmniej i oszczędzać. Również ponad połowa (55%) z nich deklaruje, że większą wagę przykłada do wyboru platform zakupowych/sklepów oferujących niższe ceny, co wskazuje na rosnące znaczenie atrakcyjności cenowej w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Pomimo rosnącego optymizmu, 38% konsumentów korzystających z Internetu nadal dostrzega wpływ wydarzeń społeczno-ekonomicznych, takich jak zmiany podatkowe, inflacja i wojna w Ukrainie, na swoje decyzje zakupowe.

– Te dane pokazują, że choć konsumenci są bardziej optymistyczni, ich podejście do zakupów pozostaje ostrożne i przemyślane. Rynek będzie musiał dostosować się do wymagań klientów, oferując nie tylko atrakcyjne ceny, ale także zapewniając poczucie dokonywania zakupów dobrych produktów za atrakcyjną cenę, większą wygodę i bezpieczeństwo zakupów – komentuje Karol Kaczorowski z Minds & Roses.

Zakupy przez Internet: teraz czas na żywność i chemię domową

Decyzje o zakupach online podejmowane są na podstawie kilku kluczowych czynników: ceny, wygody, bezpieczeństwa, zaufania do sprzedawcy oraz dostępności produktów i informacji. Platformy, które spełniają te oczekiwania, zyskują zaufanie konsumentów.

Jak wynika z raportu, kupujący podkreślają przede wszystkim znaczenie szybkości dostawy (42%) i posiadania konta na platformie (37%), co ułatwia im proces zakupowy. Dodatkowo zakupom sprzyja łatwość znalezienia produktu (29%) i atrakcyjna cena (55%). Takie podejście do zakupów online wskazuje na rosnące znaczenie kompleksowej oferty i niezawodności platform zakupowych.

– Atrakcyjna cena, warunki dostawy i bardzo szeroka oferta produktowa sprawiają, że Allegro jest najchętniej wybieraną w Polsce wyszukiwarką produktów. Sprzedawcy i marki widzą ten silnie zagregowany popyt, analizują efektywność reklamy na Allegro i odważnie zmieniają swoje marketingowe priorytety inwestycyjne – chwali się Marcin Bruś, Advertising Director, Allegro.

Co ważne, coraz więcej konsumentów zaczyna swoje zakupy na platformach marketplace, co jest szczególnie widoczne w kategoriach FMCG, w tym w takich działach jak chemia domowa, produkty spożywcze czy artykuły dla zwierząt.

W kategorii żywność, liczba osób rozpoczynających zakupy na Allegro wzrosła aż o 11 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku. Jest to efekt rosnącej liczby sprzedawców, którzy oferują szeroki asortyment produktów oraz atrakcyjnej cenowo oferty.

Konsumenci coraz częściej postrzegają Allegro jako wygodne i ekonomiczne miejsce do zakupów codziennych, co zmienia ich dotychczasowe nawyki.

Zakupy przez Internet: kluczowa rola porównywania cen

Jak wynika z raportu, nadal aż 66% konsumentów sprawdza ceny online podczas wizyty w sklepie stacjonarnym.

Konsumenci poszukują wygody, szerokiej oferty i lepszych cen, co jest łatwiejsze do osiągnięcia w środowisku online. W zakupach online przeważa między innymi dostęp do szczegółowych informacji o markach i produktach oraz możliwość ich porównania, co wskazuje na rosnącą preferencję konsumentów do korzystania z technologii w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji zakupowych.

Z kolei zakupy offline oferują możliwość bezpośredniej konsultacji z obsługą sklepu oraz lepsze dopasowanie produktów, takich jak ubrania, a to nadal jest ważnym elementem doświadczenia zakupowego.

Ta dwutorowa strategia zakupowa wskazuje na coraz bardziej złożone i wielowymiarowe zachowania konsumentów, którzy potrafią balansować między atutami zakupów online a wartością osobistego kontaktu i doświadczenia.