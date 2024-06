Mimo wzrostu optymizmu finansowego rodaków, wakacyjne urlopy poza domem spędzić planuje niewiele więcej osób niż rok temu. Bariera finansowa, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów zakwaterowania w miejscu urlopowego wypoczynku, wielu krzyżuje takie plany.

Za kwotę 1-2 tys. zł na osobę, na jaką może sobie pozwolić większość pracujących Polaków trudno zorganizować nawet tygodniowy wypoczynek poza domem.

Letni urlop wypoczynkowy: chce wielu, ale większości nie stać

Po okresie zimowych niesprzyjających temperatur i ograniczeń, myśl o wypoczynku nad morzem, w górach czy też wyjeździe za granicę staje się coraz bardziej atrakcyjna. Dodatkowo, wiosenne temperatury sprzyjają pierwszemu aktywnemu wypoczynkowi, a wiele atrakcji turystycznych rozpoczyna swoją działalność właśnie w tym okresie.

W tym roku ponad połowa (56 proc.) Polaków planuje wakacyjny wyjazd, jak wynika z najnowszego raportu „Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania”. Z kolei mniej niż jedna trzecia (28 proc.) jest przekonana, że musi z niego zrezygnować.

Okazuje się, że na wakacje chce się wybrać więcej mężczyzn (65 proc.) niż kobiet (49 proc.). Spośród wszystkich grup wiekowych to czterdziestolatkowie najliczniej myślą o wakacyjnej wycieczce – deklaruje tak 64 proc. z nich. Dla porównania w grupie powyżej 60 roku życia takie plany ma 50 proc. ankietowanych.

Urlop wypoczynkowy w wakacje: ile trzeba wydać na pobyt poza domem

Niezależnie od planów, realizacja marzeń wyjazdowych wymaga nakładu finansowego. Budżet to kwestia, która ma znaczący wpływ na przebieg wakacji.

Brak funduszy wiąże się z koniecznością rezygnacji z wyjazdowej formy odpoczynku, a sama zasobność portfela decyduje o ta-kich aspektach jak środek transportu, nocleg, wyżywienie czy atrakcje.

Według badania Polacy najczęściej przeznaczają na wakacje między 1001 a 2000 zł na osobę, odpowiedziała tak ponad jedna piąta (22 proc.) ankietowanych. 18 proc. z nich wydaje między 2001 a 3000 zł na ten cel. Co ciekawe, co dziesiąty respondent podchodzi do kwestii oszczędnie i udaje mu się zamknąć w 900 zł w realizacji wakacyjnych potrzeb.

7 proc. Polaków wystarczy między 3001 a 4000 zł. Ten sam odsetek przeznaczy od 4001 do 5000 zł. Większe wydatki deklaruje marginalna część osób: 3 proc. Polaków zamierza wydać do 6000 zł, a 5 proc. będzie potrzebowała funduszy powyżej tej kwoty.

Jak komentuje Renata Wrzaskowska, ekspertka z Santander Consumer Banku, podczas wakacji liczymy się z wieloma wydatkami. Niektóre z nich są bardziej odczuwalne niż inne. Zdaniem blisko połowy badanych (48 proc.) najbardziej obciążającym kosztem podczas urlopu jest rezerwacja pokoju hotelowego lub apartamentu.

Kolejne duże kwoty przeznaczamy na jedzenie na mieście. Dla 14 proc. Polaków jest to jeden z głównych wydatków. Dodatkowo, niemal tyle samo (13 proc.) ankietowanych jako największy koszt wskazuje transport do miejsca docelowego. Jednak mimo rosnących cen, nie rezygnujemy z wyjazdów i w tym roku ponad połowa z nas planuje w pełni korzystać z wakacyjnego odpoczynku – mówi Renata Wrzaskowska.

Udany urlop w wakacje: większość oszczędza cały rok, w jaki sposób

Wyjazdy są dużym jednorazowym obciążeniem dla portfela. Dlatego wymagają wcześniejszego przygotowania finansowego. Część osób jest w stanie pokryć wakacyjne podróże z bieżących dochodów, inni przeznaczają na ten cel oszczędności lub korzystają ze wsparcia instytucji bankowych.

Okazuje się, że 6 na 10 ankietowanych (58 proc.) gromadzi finanse przeznaczone na ten cel na zwykłym koncie osobistym. Dosyć popularnym rozwiązaniem jest także rachunek oszczędnościowy, który pozwala na bezpieczne pomnożenie pieniędzy. Co ósmy (13 proc.) respondent korzysta z takiego rozwiązania. Decyduje się na to więcej kobiet (17 proc.) niż mężczyzn (9 proc.).

Kolejną strategią na powiększenie budżetu jest założenie lokaty, robi tak 8 proc. Polaków przed zaplanowanym wyjazdem. Jedynie 4 proc. skorzysta z karty kredytowej, a 3 proc. weźmie w tym czasie kredyt gotówkowy.

– Obecne ceny sprawiają, że łatwo przeciążyć swój budżet, dlatego wygodnym rozwiązaniem jest rozłożenie na raty zakupów wakacyjnych i sprzętów niezbędnych podczas urlopu – radzi Renata Wrzaskowska z Santander Consumer Banku.