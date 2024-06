Po zmasowanych zakupach tabletów i smartfonów czas na sprzęt ogrodniczy. Optymizm zakupowy Polaków napędza obroty handlu

Kolejne dane GUS oraz badania konsumentów pokazują wzrost optymizmu polskich konsumentów, co przekłada się na rosnące obroty handlu. Klienci głębiej sięgają do portfeli i po latach popytu wyhamowanego przez pandemię i inflację zaczynają odrabiać zaległości w zakupach.

Wraz z rozpoczynającym się latem większy odsetek Polaków deklaruje wydatki na urlopy oraz sprzęt ogrodniczy. W okresie komunijnym wzrosły także wydatki dotyczące sprzętu komputerowego i smartfonów.

Optymizm zakupowy: smartfony, tablety, sprzęt ogrodniczy

Utrzymujące się od kilku miesięcy dodatnie nastroje konsumenckie wskazują na pozytywne nastawienie Polaków do większych wydatków – i to nie tylko na produkty pierwszej potrzeby. Na fali gospodarczej i ekonomicznej stabilizacji stajemy się bardziej skłonni, by kupować to, co sprawia nam faktyczną przyjemność lub wiąże się np. z naszym hobby. Takie wnioski płyną z najnowszej edycji badania „Current Consumer Mood” opracowanego przez GfK – An NIQ Company.

Z tego badania wynika też, że już co drugi Polak planuje zakup oferty urlopowej na wakacje. W ostatniej fali badania, realizowanej w październiku wynik ten był o 11 punktów procentowych niższy.

Wakacyjne ożywienie widać także wśród posiadaczy ogródków. Co trzeci badany deklaruje, że w najbliższym czasie przeznaczy część środków na sprzęt ogrodowy. To wzrost o 6 p.p. w relacji do ostatniego sondażu. Rośnie także odsetek osób przymierzających się do zakupu małego AGD (32 proc. vs 27 proc. poprzednio), a także kupna pojazdu (29 proc. vs 26 proc.).

– Handel wciąż jest daleki od hurraoptymizmu, ale konsumenci wysyłają czytelne i coraz częstsze sygnały związane z większą skłonnością do dużych wydatków. I to nie koniecznie związanych z bieżącymi potrzebami – komentuje Anna Bańka, Consultant w GfK – An NIQ Company.

– Ekspertka zwraca też uwagę na to, że decyzje o zakupie auta, większym remoncie czy doposażeniu ogrodu podejmiemy najczęściej wówczas, gdy czujemy się zabezpieczeni finansowo, zarówno „tu i teraz” jak i w perspektywie najbliższych miesięcy. Taki stan w gospodarce pojawił się pierwszy raz od dawna i nabywcy dają temu wyraz w swoich deklaracjach – mówi Anna Bańka.

Optymizm konsumentów, ale i ostrożność: zakupy głównie za gotówkę

Większym zakupom z pewnością sprzyjał również tegoroczny sezon komunijny, który ma widoczny wpływ na kategorię sprzętu komputerowego i smartfonów. W deklaracjach badanych przez GfK – An NIQ Company obie kategorie rosną w identycznym tempie – z 24 proc. do 31 proc. zapowiedzi zakupu. Są także grupy produktów, w której nasze plany zakupowe zredukowały się na przestrzeni kilku miesięcy. To np. duże wydatki na cele medyczne czy wyposażenie warsztatu.

A z czego będziemy finansować wspomniane zakupy? Zdecydowanie najczęściej wskazujemy na gotówkę – w przypadku małego AGD to aż 64 proc. deklaracji, zaś w kwestii wyposażenia ogrodu – 58 proc.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu br. była wyższa niż przed rokiem o 4,1%. W porównaniu z marcem spadła o 1,8% – podał GUS.

Wnioski z badania mają swoje pokrycie także w wyliczeniach Głównego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna wzrosła rok do roku realnie o 4,1%.

– W skali makro sprzedaż detaliczną napędzały zakupy samochodów. Sprzedaż aut w ciągu roku wzrosła o ponad 30%.

Z jednej strony jest to pozytywny sygnał ponieważ wyraźnie poprawiają się nasze możliwości finansowe. Z drugiej strony sprzedaż pozostałych dóbr trwałych raczej zawodzi – skomentował Mariusz Zielonka, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W jego ocenie nie zmienia to jednak faktu, że silny wzrost realnych wynagrodzeń przełoży się w najbliższym czasie na dalsze wzmocnienie sprzedaży, a przez to i konsumpcji. Na przełomie maja i czerwca z pomocą prawdopodobnie przyjdą zakupowe plany, głównie sprzętu RTV związane ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy w piłce nożnej.

