Dobre wiadomości dla remontujących mieszkania i budujących domy: ceny materiałów budowlanych wciąż tańsze niż przed rokiem

Trend w cenach materiałów budowlanych powoli jednak się odwraca. Porównując miesiąc maj 2024 r. do kwietnia br. ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio o 0,6%. Jednak w maju 2024 r. w odniesieniu do maja 2023 r. dynamika cen wyniosła minus 2%. W kanale hurtowym spadek cen stanowił 1,1%, natomiast w detalicznym minus 2,6%.

Analizując zaś dane narastająco (za okres styczeń-maj 2024 do roku 2023) ich dynamika utrzymuje się na poziomie minus 2,9%.

Ceny materiałów budowlanych w maju: jakie zmiany

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Ceny towarów w maju 2024 r., w stosunku do maja 2023 r., wzrosły w 4 grupach towarowych: cement, wapno (+3%), farby, lakiery (+2%), chemia budowlana (+1%) oraz motoryzacja (+0,2%). Spadek cen nastąpił w 16 kategoriach. Do 1% spadły ceny w grupach: ściany, kominy, wyposażenie, AGD i stolarka.

W kolejnych grupach spadki były następujące: dekoracje, płytki, łazienki, kuchnie i otoczenie domu (po -2%), oświetlenie, elektryka, instalacje, ogrzewanie, narzędzia, izolacje wodochronne i termiczne (po -3%), ogród i hobby, sucha zabudowa (po -5%), wykończenia (-6%) oraz dachy, rynny (-7%). Największy spadek miał miejsce w kategorii płyty OSB, drewno (-8%).

Ceny materiałów budowlanych: zmiany w skali miesiąca

Ceny zaś produktów w maju 2024 r., w stosunku do kwietnia br., minimalnie wzrosły w 13 grupach towarowych.

Największy wzrost miał miejsce w kategorii płyty OSB, drewno (+8%). Do 3% wzrosły ceny w grupach: stolarka, otoczenie domu, motoryzacja, dekoracje, chemia budowlana, oświetlenie, elektryka, narzędzia, dachy, rynny, ogród i hobby, płytki, łazienki, kuchnie, farby, lakiery oraz instalacje, ogrzewanie.

W 7 grupach spadły ceny do 1%: izolacje wodochronne, wyposażenie, AGD, izolacje termiczne, sucha zabudowa, ściany, kominy, wykończenia oraz cement, wapno.

Materiały budowlane: ruchy cenowe od początku 2024 roku

Natomiast, za okres styczeń-maj 2024 r. vs do analogicznego okresu 2023 r., odnotowano wzrost cen w 3 grupach towarowych, z największym wzrostem w cemencie, wapnie (+7%) oraz o 3% wzrosły ceny farb, lakierów, a o 1% chemii budowlanej.

Nie zmieniły się ceny w kategorii motoryzacja. Tymczasem, spadki cen miały miejsce w 16 kategoriach. Do 1% spadły ceny w grupach: stolarka i wyposażenie, AGD.

Dalej w kolejności plasowały się: dekoracje, płytki, łazienki, kuchnie i instalacje, ogrzewanie (po -2%), narzędzia i izolacje wodochronne (po -3%), oświetlenie, elektryka, ogród i hobby (po -4%), ściany, kominy i otoczenie domu (po -5%), wykończenia, izolacje termiczne i sucha zabudowa (po -7%) oraz dachy, rynny (-8%). A największy spadek cen wystąpił w płytach OSB i drewnie (-19%).

