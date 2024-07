Bankowość online 2024. Jakie operacje przez smartfona bo najwygodniej, a jakie z laptopa czy innego komputera bo najbezpieczniej

Zarządzanie swoimi pieniędzmi w banku, czy szerzej – usługami finansowymi z poziomu laptopa lub smartfonu, jest powszechne. Co ciekawe, nowym trendem jest mobile only – korzystanie z bankowości wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej. Jednak najwięcej jest osób, które smartfon wykorzystują do szybkich płatności, a komputer do operacji poważniejszych.

Bankowość online 2024: narzędzie musi być przede wszystkim bezpieczne

Bankowość online 2024: z aplikacji czy na laptopie

Bankowość online: mobilność sukcesywnie zyskuje przewagę W obu przypadkach – komputer, smartfon, klienci mają do dyspozycji narzędzia do zarządzania swoimi finansami oraz produktami oferowanymi przez bank. Bankowość online 2024: narzędzie musi być przede wszystkim bezpieczne Jednak, jak wynika z raportu Santander Consumer Bank, niezależnie od formy – dla 65 proc. Polaków najważniejsze w korzystaniu z bankowości jest bezpieczeństwo.

Na drugim miejscu znajduje się łatwość użytkowania. Odpowie-działo tak 49 proc. respondentów. Przy czym jest to szczególnie istotne dla osób w wieku 18-29 lat (61 proc.). Wojciech Mikołajczyk, Product Owner z Santander Consumer Banku podkreśla, że jak w większości działań, również w przypadku bankowości internetowej oraz mobilnej, każdy z nas ma swoje preferencje. Jak wynika z badania – najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo.

Jednak zwracamy uwagę także na inne elementy.

– Dla ponad jednej czwartej Polaków istotne są dostępne funkcjonalności, intuicyjność oraz prosty język komunikowania się. Gwarantuje to wszystkim łatwość w obsłudze i odnalezienie się w świecie bankowym, który czasami może być skomplikowany – dodaje Wojciech Mikołajczyk, Bankowość online 2024: z aplikacji czy na laptopie Polacy aktywnie korzystają zarówno z bankowości internetowej, jak i mobilnej. Jednak ze względu na wygodę oraz przyzwyczajenie, pewne działania wykonują chętniej w aplikacji niż na laptopie i odwrotnie.

W wersji mobilnej dominuje sprawdzanie salda. Ponad 80 proc. respondentów wskazała na taką odpowiedź.

Drugą najpopularniejszą usługą są płatności za zakupy w Internecie, z czego szczególnie korzystają osoby w wieku 18-29 lat (92 proc.).

Ponadto, co drugi ankietowany woli także wykonywać przelewy bankowe w aplikacji mobilnej. Tutaj również najczęściej (80 proc.) są to osoby z najmłodszej badanej grupy.

Odsetek ten spada wraz z wiekiem i już osoby po 60 roku życia (64 proc.) preferują realizowanie tego zadania w bankowości internetowej. Bankowość online: mobilność sukcesywnie zyskuje przewagę Aplikacje mobilne górują przy załatwianiu szybkich spraw i codziennych transakcji. Z kolei bankowość internetowa jest preferowana przez klientów przy bardziej formalnych działaniach.

Blisko 60 proc. z nich korzysta z niej, aby zmieniać dane. Ponad połowa Polaków woli ustawiać stałe zlecenia oraz zakładać nowe konto lub lokatę przez panel klienta na laptopie.

Wynik rośnie wraz z wiekiem i im starszy klient tym bankowość internetowa zaczyna dominować. Szczególnie widoczne jest to wśród seniorów.

Kolejną aktywnością, która przeważa w tym kanale jest wnioskowanie o kredyt. 48 proc. respondentów wskazało na tę odpowiedź. – Dane z naszego raportu pozwalają na wysnucie wniosku, że im młodszy klient, tym jest on bardziej online i woli wykonywać zadanie w aplikacji mobilnej, również te bardziej formalne. Z kolei bankowość internetowa jest głównym kanałem dla seniorów. Większość z nich to właśnie tam załatwia wszystkie sprawy bankowe – komentuje ekspert. – Każdy ma swoje preferencje, jednak coraz więcej klientów skłania się ku aplikacji mobilnej. Dlatego i my stawiamy na rozwój aplikacji naszego banku i dbamy szczególnie o jej bezpieczeństwo, wzrost wydajności i podniesienie jej atrakcyjności – dodaje Wojciech Mikołajczyk.

