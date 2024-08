Wyprawka szkolna konieczne jest nie tylko dla pierwszoklasisty, ale także dla każdego innego ucznia. Ten i następny weekend to czas gdy rodzice będą intensywnie kompletowali zeszyty, podręczniki, piórniki i ich wyposażenie, kupowali nowe plecaki, obuwie na zmianę czy strój na wychowanie fizyczne. Najlepiej tam gdzie najtaniej.

Wyprawka szkolna konieczne jest nie tylko dla pierwszoklasisty, ale także dla każdego innego ucznia. Ten i następny weekend to czas gdy rodzice będą intensywnie kompletowali zeszyty, podręczniki, piórniki i ich wyposażenie, kupowali nowe plecaki, obuwie na zmianę czy strój na wychowanie fizyczne. Najlepiej tam gdzie najtaniej.

REKLAMA

Najtańsza wyprawka szkolna w Lidlu: 27,84 zł. Biedronka przegrywa nawet w Lidlem

REKLAMA

By zaś nie tracić czasu na normalne tygodniowe zakupy – najchętniej w dyskontach takich jak Lidl, Biedronka czy Stokrotka. Albo w supermarketach jak Auchan czy Carreofur.

Dziennik Gazeta Prawna przeprowadził badanie, którego wyniki mogą być celną podpowiedzią dla rodziców gdzie w najbliższe dni mogą udać się z gwarancją zakupienia najtańszej wyprawki, a przy okazji skorzystać z innych promocji na produkty, które trafiają do domowych spiżarni czy lodówek.

DGP sprawdził, ile dziś trzeba wydać na podstawowe artykuły szkolne.

Jak co roku dziennikarze zapytali popularne sieci handlowe o ceny poszczególnych produktów szkolnych. Aby dane były porównywalne, DGP prosił o wskazanie najtańszych.

Z zestawienia wynika, że w tym roku taka wyprawka minimum wystarczy na więcej niż w poprzednich latach. Średnio na jej skompletowanie trzeba przeznaczyć niecałe 58 zł. To o 9,6 proc. mniej niż przed rokiem. To już trzeci spadkowy rok z rzędu.

Ceny w sklepach Ceny w sklepach Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Badanie przeprowadzono analizując ofertę pięciu sieci handlowych. Każda z nich przedstawiła ceny produktów z tej samej kategorii wchodzące do koszyka "Wyprawka szkolna 2024 r." Wartość koszyka dla poszczególnych sieci jest następująca (zestawienie alfabetyczne):

Auchan - 46,89 zł

Biedronka – 45,44 zł

Carrefour – 109,93 zł

E.Leclerc – 62,32 zł

Lidl - 27,84 zł

Ważne uzupełnienie. Jak zwraca uwagę Tomasz Krół z portalu forsal.pl, każdy ranking tego typu ma swoją metodologię i swoje wady. Wadą tego są …… tenisówki. Niektóre sieci nie miały tego produktu w swojej ofercie, inne miały. Np. Auchan ma w ofercie tenisówki za 10 zł, a Biedronka nie ma tego produktu. Jeżeli odejmiemy 10 zł od oferty Auchan wartej 46,89 zł (aby doprowadzić do porównywalności ofert Auchan i Biedronki), otrzymamy w Auchan koszt wyprawki szkolnej 36,89 zł. Powoduje to, że Auchan wciąż przegrywa z Lidlem, ale wygrywa z Biedronką.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Lidl z najtańszą wyprawką szkolną 2024: ile w tym roku wydają rodzice

REKLAMA

Zeszyty, książki i przybory szkolne to bynajmniej nie wszystko. Modne plecaki, które dla wielu dzieci są „wisienką na torcie” przedszkolnych zakupów kosztują nawet 300 zł. Te, które są naprawdę lekkie a jednocześnie usztywnione z ceną nie schodzą poniżej 100 zł.

Poza plecakiem istotne pozycje w budżecie, który trzeba przyszykować na szkolną wyprawkę stanowi wydatek na strój sportowy – lekcje wychowania fizycznego oraz obuwie na zmianę.

To sprawia, że według wyliczeń ekspertów tegoroczna wyprawka szkolna wymaga wydatkowania od rodziców na jedno dziecko kwot od 300 zł do tysiąca złotych. Przy czym najniższe kwoty dotyczą najmłodszych dzieci.

Trzeba też pamiętać, że dzieci rosną więc ubrania jesienne z poprzedniego sezonu, jeśli nawet są jeszcze w dobrym stanie, i tak mogą nie nadawać się do użytku – potrzebne są nowe w większych rozmiarach. Podobnie buty.

Tymczasem świadczenie wypłacane przez ZUS jako wsparcie dla uczniów od lat wynosi 300 zł. Dlatego każda okazja do zaoszczędzenia na wydatkach szkolnych zyskuje na wartości podwójnie.

W tym kontekście rodzice z pewnością docenią też ofertę najtańszej na rynku wyprawki szkolnej skompletowanej dla klientów w sklepach sieci Lidl.