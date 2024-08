Kupując obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa w ostatnich dniach sierpnia można sporo zyskać – dodatkowo. Ministerstwo Finansów postanowiło bowiem zmienić oprocentowanie i we wrześniu praktycznie jest ono niższe niż w sierpniu. To ważne dla tych, którzy planują oszczędzać poprzez obligacje.

Kto więc przyspieszy swoją decyzję o zakupie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa o kilka dni i zrobi to teraz, przed końcem sierpnia, zyska dodatkowe pieniądze. Oto nasza analiza.

Oprocentowanie obligacji skarbowych: sierpień vs wrzesień

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

Tu akurat zmian nie ma. Jednak takie obligacje zdecydowanie przegrywają pod względem oprocentowania z lokatami w banku. To oferta głównie dla osób o dużych pieniądzach – ze względu na to, że gwarancje bezpieczeństwa dla obligacji Skarbu państwa pod względem wysokości inwestowanej kwoty są nieograniczone, a lokat w banku – tylko do równowartości 100 tys. euro.

Gorsze warunki oprocentowania obligacji we wrześniu względem sierpniowych widać już natomiast na przykładzie obligacji rocznych.

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W ofercie wrześniowej w pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 5,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Natomiast w ofercie sierpniowej – wciąż dostępnej w sprzedaży – oprocentowanie wynosi 5,95%.

Obligacje Skarbu Państwa we wrześniu: dwu-, trzy- i czteroletnie

Gorsze warunki co do stopy zwrotu z oszczędzania nie ominęły grupy najpopularniejszych papierów skarbowych.

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu We wrześniowej ofercie w pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 5,90% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,15%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

To zmiana w stosunku do sierpnia – odpowiednie parametry w ostatnich dniach sierpnia to 6,15% i 0,35%.

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 5,95% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Do końca sierpnia można kupić je korzystniej – oprocentowanie 6,20%.

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Do końca sierpnia można je kupić korzystniej: oprocentowanie 6,55%, marża dalej 1,50%.

Obligacje oszczędnościowe we wrześniu: zmiany dla oszczędzających na duży dystans

Zmiany warunków oprocentowania nie ominęły także obligacji dedykowanych rodzinom i emerytom.

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

W sierpniu – oprocentowanie 6,80%, stała marża także 2%.

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

W sierpniu korzystniej – oprocentowanie 6,75%, stała marża także 2,00%.

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

W sierpniowej ofercie dostępnej jeszcze przez kilka dni – oprocentowanie 7,05%, stała marża także 2,50%.

Ofert obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2024: minister finansów oszczędza na oprocentowaniu

Choć inflacja w lipcu wzrosła i w sierpniu zapewne też utrzymuje się na wysokim poziomie, o czym przekonamy się w piątek 30 sierpnia gdy GUS poda tzw. szybki szacunek, widać że resort zaczyna już wdrażać procedurę nadmiernego deficytu – tym razem dążąc do obniżenia kosztów obsługi zadłużenia publicznego. W przypadku obligacji oszczędnościowych, mniej płacąc oszczędzającym obywatelom, ale pewnie też bardziej oszczędny będzie w ofercie bonów i obligacji skarbowych dla inwestorów instytucjonalnych.

Można to wywnioskować z komentarza.

– Wrześniowa zmiana warunków oprocentowania obligacji oszczędnościowych wynika z potrzeby ich dostosowania do bieżących realiów rynkowych. Obniżeniu ulega oprocentowanie oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego – dedykowanego inwestorom instytucjonalnym. Oferta obligacji oszczędnościowych nadal pozostaje więc atrakcyjna dla klientów indywidualnych – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.