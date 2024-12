Najlepsze prezenty pod choinkę 2024: do 300 zł, kupowane w promocji i online, co zwiększy mocno wartość w stosunku do wydanej kwoty

Polacy są dosyć skrupulatni w planowaniu zakupów i wybierają się do sklepów z wyprzedzeniem. Dotyczy to także zakupy prezentów pod choinkę. Mają też konkretną strategię, jeżeli chodzi o ceny. Na upominki dla bliskich Najczęściej przeznaczają kilkaset złotych.

Kupiłeś już prezenty świąteczne? Im bliżej świąt, tym częściej pada to pytanie. Polacy prezenty świąteczne kupują do 300 zł, na promocji i głównie online.

Polacy prezenty świąteczne kupują do 300 zł, na promocji i głównie online

Tylko co dziesiąty Polak wyda na prezenty pod choinkę w tym roku mniej niż 100 złotych.

Jak wynika z najnowszego badania VeloBanku, co trzecia osoba kupi prezenty za 100-300 zł, a 29% zwiększy swój budżet na ten cel do 600 zł. Polacy chętnie korzystają z rabatów i promocji, częściej też zamiast stacjonarnie wybierają się na zakupy online.

Na świątecznej liście zakupów jednym z istotnych punktów są prezenty. VeloBank w swoim najnowszym badaniu sprawdził, jak Polacy w tym roku podchodzą do wyboru upominków dla bliskich, jakie kwoty na nie przeznaczają i gdzie poszukują idealnego prezentu.

Jedynie 3% Polaków nie planuje żadnych wydatków w związku z prezentami, a 9% zamierza na ten cel przeznaczyć mniej niż 100 zł.

Najwięcej z nas, bo aż co trzeci Polak założył budżet od 100 do 300 zł i niemal tyle samo, bo 29% będzie poszukiwało upominku w przedziale 300-600 zł.

17% respondentów badania odpowiedziało, że na prezenty pod choinkę przeznaczy od 600 do 1 000 zł. Na najdroższy upominek, czyli za ponad 1000 zł, zdecyduje się niewielu, bo 8% badanych.

Jak wskazuje Joanna Jaworska, Dyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych z VeloBanku, badanie wyraźnie pokazało, że Polacy racjonalnie i z rozmysłem podchodzą do świątecznych wydatków. Wypracowali sobie własne strategie oszczędzania w czasie inflacji, gdy ceny szybko rosną. Prawie połowa Polaków korzysta z promocji i rabatów przedświątecznych, aby zaoszczędzić przy organizacji Bożego Narodzenia. Co trzeci badany planuje budżet z wyprzedzeniem i potem się go trzyma, co jest bardzo dobrą strategią zakupową i pozwala na rozsądne zarządzanie swoimi finansami. Są jednak też tacy, którzy dają się ponieść zakupowemu szaleństwu i podejmują decyzje finansowe spontanicznie (15%), a 2% zamierza wspomóc się kredytem przy organizacji świąt.

Zakup prezentów świątecznych 2024: w promocji i najlepiej przez Internet

Polacy kochają promocje, co potwierdzają wyniki badania VeloBanku. Prawie dwie trzecie nie przechodzi obojętnie wobec rabatów i obniżek, w tym 28% zawsze poluje na najlepsze okazje. Często robi to 37% Polaków, ale jednocześnie przyznają, że nie jest to ich priorytet przy zakupach prezentów pod choinkę.

Miejscem, gdzie najchętniej poszukujemy prezentów, jest Internet. To właśnie w sklepach online kupuje aż 65% Polaków.

Galerie handlowe są dopiero na drugim miejscu, wybiera się tam 53% w celu kupna prezentów dla bliskich. Z kolei co piąty przyznaje, że zakup upominku świątecznego jest dziełem przypadku. Co dziesiąty wykorzysta swoje talenty i umiejętności i obdaruje bliskich własnoręcznie wykonanym prezentem.

Zakupy przez Internet więc płatność przez apkę lub kartą

Teraz już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Internet zdetronizował sklepy stacjonarne.

Polacy najchętniej robią zakupy online z powodu wygody i oszczędności czasu. Trend przenoszenia wielu spraw codziennych do świata wirtualnego widać bardzo dobrze w płatnościach.

Choć gotówka trzyma się mocno, to w tym roku aż 44% Polaków za prezenty świąteczne zapłaci za pomocą aplikacji mobilnych. Na drugie miejsce wybiła się płatność kartą, którą wybiera 30% osób.