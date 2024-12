8 zasad bezpiecznego użytkowania fajerwerków. Strzelaj odpowiedzialnie i myśl o zwierzętach. 8 zasad bezpiecznego użytkowania fajerwerków. Strzelaj odpowiedzialnie i myśl o zwierzętach. Jak przygotować pupila na Nowy Rok? Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki w przesłanym komunikacie prasowym przypomina o zasadach bezpiecznego użytkowania fajerwerków.

Eksperci z branży pirotechnicznej opracowali 8 zasad bezpiecznego użytkowania fajerwerków. W ich ocenie, zasady te powinny m.in. uchronić użytkowników przed wypadkami. Dodatkowo, zaprezentowali także porady mające na celu pomóc zwierzętom w tym czasie.

REKLAMA

60 proc. Polaków lubi fajerwerki

REKLAMA

Według badań 60 proc. Polaków lubi fajerwerki, 19 mln Polaków z radością obejrzy pokaz, a 30 proc. czyli 9,3 mln osobiście je kupiło. Wśród wszystkich badanych, 92 proc. spotyka się z pokazami fajerwerków podczas sylwestra, a zaledwie 2 proc. podczas kameralnych, prywatnych spotkań. Co więcej, około 30 proc. wśród korzystających z fajerwerków robi to od 2 do 4 razy w roku, a zaledwie 2 proc. robi to częściej. W roku 2023 wartość sprzedaży fajerwerków do klientów finalnych, była szacowana na poziomie około 500 milionów złotych brutto – wskazano w komunikacie.

Prezes Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki Marta Smolińska zwróciła uwagę, że zdają sobie sprawę, że nie każdy wie o tym, jak bezpiecznie korzystać z fajerwerków, stąd też starają się dotrzeć z poradami do jak najszerszego grona odbiorców. Jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo i świetna zabawa mogą, a wręcz powinny, iść w parze. W swoich działaniach niezmiennie zachęcamy do świadomego i odpowiedzialnego używania materiałów pirotechnicznych aby dawały po prostu dużo radości – powiedziała Smolińska.

8 zasad bezpiecznego użytkowania fajerwerków

Zawsze czytaj instrukcję obsługi i stosuj się do zawartych w niej informacji. Podejmując decyzję o zakupie zawsze pomyśl, gdzie będziesz odpalać fajerwerki. Jeśli w pobliżu jest np. ZOO, schroniska dla zwierząt, czy szpital, zawsze wybierz opcję zakupu cichych fajerwerków. Przed odpaleniem fajerwerków sprawdź, czy obok miejsca odpalenia nie przechodzą ludzie czy zwierzęta. Nigdy nie kieruj ładunków w stronę istot żywych i miejsc łatwopalnych . Nigdy nie odpalaj fajerwerków pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających. Jeśli nie ma odpowiednich warunków do użycia fajerwerków, zrezygnuj ze strzelania. Widowisko możesz zawsze obejrzeć na imprezie plenerowej organizowanej przez Twoje miasto. Jeśli posiadasz zwierzę, które boi się błysków lub odgłosów wystrzałów, zabezpiecz je w sugerowany przez weterynarzy i specjalistów sposób. Pamiętaj, że kupować i używać materiałów pirotechnicznych mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na odpalanie fajerwerków.

Jak przygotować pupila na Nowy Rok?

W przesłanym komunikacie wskazano, by w Sylwestra wybrać się na spacer z psem zanim rozpoczną się pokazy fajerwerków – najlepiej przed godz. 18. Warto pamiętać o tym, by pies na spacerze miał adresatkę przy obroży. Dla bezpieczeństwa, pies powinien być wyprowadzany na smyczy lub w szelkach. W komunikacie zaaprobowano także zasłonięcie okien, przygotowanie ulubionych przekąsek i zabawek, stworzenie spokojnego kąta dla zwierzaka, a także włączenie telewizora. Przypomniano także, że podawanie środków uspakajających należy skonsultować z weterynarzem.