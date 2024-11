Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów w ogniu krytyki. Uwagi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Głównego Lekarza Weterynarii. Chodzi o wprowadzenie obowiązkowej identyfikacji i rejestracji psów i kotów, która ma pomóc w walce ze zjawiskiem bezdomności psów i kotów.

Jeszcze we wrześniu br. w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Zdaniem projektodawców projekt ten ma na celu umożliwienie wykorzystania w polskim porządku prawnym najbardziej skutecznego narzędzia w walce ze zjawiskiem bezdomności psów i kotów, jakim jest obowiązkowa elektroniczna identyfikacja tych zwierząt.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów

Projektowana ustawa przewiduje utworzenie Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Więcej na ten temat można przeczytać w artykule [PROJEKT] 500 zł kary grzywny dla posiadaczy psów i kotów za niedopełnienie obowiązku identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów: Uwagi Prezesa UODO

W ocenie Prezesa Urzędu Danych Osobowych (PUODO) projekt ten wymaga pogłębionej analizy skutków zmiany prawa dla ochrony danych osobowych (tzw. testu prywatności). Wskazał także na wątpliwości oraz zmiany potrzebne w projekcie ustawy. Jego zdaniem projektowany Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów byłby rejestrem publicznym o wyjątkowo szerokim zakresie. W rejestrze miałyby być przetwarzane dane osobowe właścicieli kotów i psów, w tym numery telefonów, a każda osoba dysponująca numerem czipa mogłaby te dane pozyskać. Dodał, że do pobrania tych danych potrzebne by było proste urządzenie, które działoby na niewielką odległość, a to zaś niesie za sobą ryzyko pobierania danych od zwierząt będących na spacerze ze swoim opiekunem. Kolejnym zastrzeżeniem jest brak definicji celu przetwarzania danych. PUODO wskazał, że projektodawca nie wyjaśnia, jaki jest cel tak szerokiego dostępu do danych osobowych. Wskazał także, że projektowane przepisy nie określają żadnych środków kontroli dostępu do rejestru. Zwrócił także uwagę na zapis dotyczący „śledzenia” przemieszczania się psów i kotów. W jego ocenie to blankietowe pojęcia, mogłyby się stać podstawą do stałego monitorowania, czy ciągłego zbierania informacji o właścicielach zwierząt bez ich wiedzy i kontroli, z użyciem danych lokalizacyjnych.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów: Uwagi Głównego Lekarza Weterynarii

Wśród uwag do projektu znalazły się także uwagi Głównego Lekarza Weterynarii, który wskazał, że projekt ustawy odwołuje się wyłącznie do kategorii właściciela psa lub kota i pomija faktycznego posiadacza zwierzęcia, co może mieć doniosłe znaczenie praktyczne zwłaszcza przy odbieraniu zwierząt przez organizacje społeczne uprawnione do tego na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W opinii Głównego Lekarza Weterynarii należy rozważyć także nałożenie obowiązku oznakowania i dokonywania zgłoszeń do rejestru także na wszelkie organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a które są w posiadaniu psów i kotów.