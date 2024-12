Te dodatki do emerytury należą Ci się w nadchodzącym 2025 r. Wypłaci je ZUS w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Które ze świadczeń przyznawane są na wniosek, a które z urzędu? Co z bonem senioralnym?

Osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą liczyć na szereg dodatków z ZUS. Warto mieć na uwadze, że część z poniższych świadczeń przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub osobom, które ukończyły 75 lat. W tym pierwszym przypadku, należy posiadać orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS, w którym stwierdzono, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, prawo do dodatku pielęgnacyjnego przysługuje z urzędu. Seniorzy otrzymają ten dodatek wraz ze swoją emeryturą. Od 1 marca 2024 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 330,07 zł. Szacuje się, że od 1 marca 2025 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego zostanie podniesiona do ok. 348,30 zł. Dodatek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany w momencie, gdy osoba zainteresowana tym dodatkiem przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

W przypadku pobierania renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, lub po zmarłej matce w przypadku gdy ojciec jest nieznany, można pobierać także dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten przysługuje niezależnie od wieku. By go otrzymać, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami stwierdzającymi daty zgonu rodziców, lub dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. O ten dodatek można wystąpić w dowolnym czasie po spełnieniu wyżej wymienionych warunków. Wysokość dodatku dla sierot zupełnych podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. dodatek dla sierot zupełnych wynosi 620,36 zł.

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, przy jednoczesnym byciu kombatantem lub ofiarą represji – mogą liczyć na dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny. Osoby uprawnione do pobierania emerytury lub renty uznane za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mogą liczyć na dodatek kombatancki. Dodatek kompensacyjny przysługuje osobom uznanym za kombatanta, ofiarę represji wojennych i okresu powojennego. Przysługuje także wdowcom i wdowom po kombatancie lub osobie represjonowanej.

Osoby owdowiałe po wyżej wymienionych osobach, mogą liczyć na dodatek kompensacyjny. Od 1 marca 2024 r. wysokość dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł. Dodatek kompensacyjny wynosi 15 proc. dodatku kombatanckiego i od 1 marca 2024 r. wynosi 49,51 zł. Przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kombatanckie wydane przez:

szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprzed 18 maja 2014 r.,

minister pracy i polityki socjalnej od 24 stycznia 1991 r. do 1 sierpnia 1991 r.

W przypadku prawa do więcej niż jednej emerytury lub renty ZUS przyzna wyłącznie jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny. Dodatki te podlegają corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. wysokość dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł. Dodatek kompensacyjny wynosi 15 proc. dodatku kombatanckiego i od 1 marca 2024 r. wynosi 49,51 zł.

Dodatek za tajne nauczanie przysługuje nauczycielom, którzy spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków: w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie, lub przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Dodatek ten przyznawany jest na wniosek. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie właściwego kuratorium oświaty. Dokumenty najlepiej złożyć bezzwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia. Dodatek ten jest co roku waloryzowany. W przypadku uprawnienia do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden z dodatków (wyższy, lub wybrany przez osobę zainteresowaną). Od 1 marca 2024 r. kwota dodatku za tajne nauczanie wynosi 330,07 zł.

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, a także posiadające status weterana poszkodowanego, mogą także wystąpić o dodatek weterana poszkodowanego. Weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania tych działań, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze. Taki status noże przyznać żołnierzom i pracownikom jednostek wojskowych minister obrony narodowej, a funkcjonariuszom i pracownikom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa minister właściwy do spraw wewnętrznych. Podstawą do obliczenia dodatku weterana poszkodowanego jest kwota najniższej emerytury, a jego wysokość zależy od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu. Wynosi:

10 proc. podstawy wymiaru – od 10 do 20 proc. uszczerbku,

20 proc. podstawy wymiaru – od 21 do 30 proc. uszczerbku,

30 proc. podstawy wymiaru – od 31 do 40 proc. uszczerbku,

40 proc. podstawy wymiaru – od 41 do 50 proc. uszczerbku,

50proc. podstawy wymiaru – od 51 do 60 proc. uszczerbku,

60 proc. podstawy wymiaru – od 61 do 80 proc. uszczerbku,

80 proc. podstawy wymiaru – powyżej 80 proc. uszczerbku.

Dodatek weterana poszkodowanego wypłacany jest emerytom i rencistom co miesiąc, wraz z ich świadczeniem. W przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty, które mają zawieszoną wypłatę świadczenia, dodatek ten wypłacany jest co kwartał ( w trzecim miesiącu kwartału). Oznacza to, że osoby zawieszonym prawem do renty lub emerytury, otrzymają dodatek w marcu, czerwcu, wrześniu i w grudniu.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych 2025 r.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przysługuje żołnierzom zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierzom z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla i kamieniołomach, a także żołnierzom przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959. Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych wypłacane jest emerytom i rencistom co miesiąc, wraz z ich świadczeniem. W przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty, które mają zawieszoną wypłatę świadczenia, świadczenie to wypłacane jest co kwartał ( w trzecim miesiącu kwartału). Oznacza to, że osoby zawieszonym prawem do renty lub emerytury, otrzymają świadczenie w marcu, czerwcu, wrześniu i w grudniu. Świadczenie przysługuje bez względu na okres trwania przymusowego zatrudnienia i wynosi tyle, co wysokość dodatku kombatanckiego. Od 1 marca 2024 r. świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych wynosi 330,07 zł.

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych 2025 r.

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych przysługuje osobom represjonowanym, w przypadku gdy zostały deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Powyższe świadczenie przyznawane jest na wniosek. W przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty, które mają zawieszoną wypłatę świadczenia, świadczenie to wypłacane jest co kwartał ( w trzecim miesiącu kwartału). Oznacza to, że osoby zawieszonym prawem do renty lub emerytury, otrzymają świadczenie w marcu, czerwcu, wrześniu i w grudniu. Od 1 marca 2024 r. świadczenie to w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy wynosi od 16,55 zł do 330,07 zł.

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych 2025 r.

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych przysługuje obywatelom polski, posiadającym stałe miejsce zamieszkania w RP, którzy nie wchodząc w skład formacji wojskowych zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych przysługuje na wniosek. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji. Świadczenie to jest równe wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł.

Ryczałt i ekwiwalent

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom i wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę. Przyznawany jest na wniosek. Od 1 marca 2024 r. ryczałt energetyczny wynosi 299,82 zł.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

ZUS wypłaca także ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Ten ekwiwalent przysługuje:

osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych,

wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych,

pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,

wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS,

osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone,

osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym,

osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych mogą sprawdzić, czy przysługuje im prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. Przysługuje on emerytom i rencistom, którzy bezpłatny węgiel od przedsiębiorstw robót górniczych albo przeszli na emeryturę lub rentę z tych przedsiębiorstw, a także wdowom, wdowcom i sierotom pobierającym rentę rodzinną po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych, którzy:

mieli prawo do bezpłatnego węgla na podstawie Układu zbiorowego pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r.,

uzyskali emeryturę lub rentę przed 1 stycznia 2007 r., a po 31 grudnia 2001 r. nie pobrali ekwiwalentu;

Ekwiwalent ten wypłacany jest jednorazowo, według harmonogramu, jednak nie później niż do 31 marca każdego roku. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę ekwiwalentu zgłaszany jest po raz pierwsze, ekwiwalent wypłacany jest w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku. W przypadku, gdy ekwiwalent został wypłacony na wniosek, ZUS w następnych latach wypłaca go bez konieczności zgłaszania wniosku o jego wypłatę.

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych przysługuje byłym pracownikom kolei, którzy korzystali z deputatu węglowego w czasie zatrudnienia, a prawo do ich emerytury lub renty powstało z tytułu tego zatrudnienia. Deputat węglowy przysługuje także członkom rodziny byłego pracownika kolejowego, którzy pobierają po nim rentę rodzinną. Ekwiwalent ten przyznawany na wniosek. Wniosek należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie prawa do emerytury lub renty.

Bon senioralny 2026 r.

W październiku 2024 r. do opiniowania trafił projekt ustawy o bonie senioralnym. Konsultacje publiczne zakończyły się 12 grudnia 2024 r. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowej usługi dla seniorów - bonu senioralnego. Będzie można o niego wnioskować od 2026 r. Osobą uprawnioną do pozyskania usług świadczonych w ramach bonu senioralnego na rzecz osoby w wieku 75 lat lub więcej będzie jej zstępny. Więcej na temat bonu senioralnego można przeczytać w artykułach: Bon senioralny. Usługi dla seniorów od 75 roku życia. Do 12 grudnia 2024 r. trwają konsultacje ws. projektu ustawy oraz Bon senioralny 2026 r. Zadania gmin, sprawozdania, finansowanie.