Coraz częściej zakupy robimy ze smartfonem w ręce. Skanowanie kodów QR ułatwia uzyskanie wszelkich możliwych informacji o produkcie

Smartfon stał się nieodłącznym elementem procesu zakupowego – w sklepach korzysta z niego aż 90% badanych. A to dlatego, że 2/3 Polaków postrzega siebie jako świadomych konsumentów. Chcą wiedzieć, co kupują, a ponad połowa regularnie sprawdza informacje na opakowaniach przed zakupem.

Badanie Kantar na zlecenie GS1 Polska pokazało też, że ponad 1/3 respondentów skanowała już QR kody z opakowań produktów, a 56% deklaruje chęć korzystania z tej funkcji, aby uzyskać więcej informacji o artykułach.

To optymistyczna prognoza w kontekście nadchodzących zmian w handlu, związanych z planowanym stopniowym przejściem z jednowymiarowych kodów kreskowych na kody 2D od GS1 do końca 2027 roku.

Zakupy 2025: telefon na równych prawach z portfelem i kartą bankową

Badanie Kantar wskazuje, że smartfon odgrywa ważną rolę w procesie zakupowym Polaków - aż 90% ankietowanych korzysta z niego podczas zakupów stacjonarnych.

Najczęściej używają go do sprawdzania promocji (71%), konsultowania zakupów z rodziną (62%), robienia zdjęć produktów (59%) i kontrolowania listy zakupów (48%).

Powszechne korzystanie z telefonów podczas zakupów stwarza możliwość wykorzystania ich także do skanowania kodów QR z opakowań produktów, zapewniając konsumentom dostęp do szerszej gamy informacji.

Obsługa tych kodów jest niezwykle prosta. Wystarczy tylko smartfon z wbudowanym aparatem i dostępem do internetu, co sprawia, że technologia ta jest dostępna dla szerokiego grona klientów, niezależnie od wieku czy poziomu znajomości technologii. Dzięki temu QR kody umieszczone na opakowaniach przez producentów mają szansę stać się nieodłącznym elementem codziennych zakupów, ułatwiając podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji.

Konsumenci coraz chętniej korzystają z kodów QR

Już 64% badanych zetknęło się z kodami QR na opakowaniach i wie, do czego one służą. Ponad 1/3 respondentów deklaruje, że skanowała QR kod przed zakupem produktu, a 1/5 deklarowała skanowanie zakupionych produktów w domu.

Szybki dostęp do informacji (55%), zgromadzenie danych w jednym miejscu (49%) oraz szczegółowe informacje o produkcie (47%) to główne czynniki, które według konsumentów mogą zmotywować ich do skanowania QR kodów.

Jednocześnie 43% wskazuje brak potrzeby kontaktu z pracownikiem sklepu jako istotną zaletę kodów QR.

– Dynamiczny rozwój technologii mobilnych oraz rosnące potrzeby informacyjne konsumentów jasno wskazują, że kody 2D, w tym kody QR, są przyszłością handlu – uważa dr inż. Elżbieta Hałas, Prezeska Zarządu GS1 Polska.

– Jest to narzędzie, które w prosty sposób daje konsumentom kompleksowe dane o produktach, ułatwiając im podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Dzięki globalnej implementacji kodów 2D od GS1, do której zmierzamy jako organizacja GS1 wsparta przez Consumer Goods Forum, handel detaliczny stanie się jeszcze bardziej transparentny i dostosowany do oczekiwań współczesnych klientów – dodała dr inż. Elżbieta Hałas.

Skanowanie kodów QR: jakich informacji poszukują konsumenci

Respondenci najchętniej skanowaliby kody QR, aby poznać skład produktów (77%), dowiedzieć się o aktualnych promocjach (76%) czy sprawdzić informacje o substancjach szkodliwych (74%). Wysoko na liście pożądanych informacji są też: instrukcja, jak używać danego produktu (69%), informacje o producencie (68%), kraj pochodzenia (66%), warunki zwrotu/reklamacji (64%) oraz recenzje i opinie innych użytkowników (61%).

Badani najchętniej skanowaliby QR kody z: artykułów spożywczych i napojów (62%), kosmetyków i artykułów pielęgnacyjnych (58%), produktów aptecznych (53%), a także z chemii domowej (49%), AGD/RTV (45%) oraz elektroniki (45%).

Kody GS1 QR rewolucjonizują identyfikację produktów i wspierają rozwój interaktywnej komunikacji między producentami a konsumentami.

W miarę dalszego rozwoju technologii ich znaczenie będzie rosło, przekształcając sposób, w jaki robimy zakupy. Potencjał kodów GS1 QR jako nowego standardu zakupowego potwierdzają badania – 59% respondentów dostrzega ich zalety, 56% deklaruje chęć skanowania, aby uzyskać więcej informacji o produkcie, a 55% przewiduje dalszy wzrost ich popularności.

Przejście z tradycyjnych kodów kreskowych (EAN) na kody GS1 QR zostało poparte we wspólnym oświadczeniu przez 26 liderów globalnych firm, takich jak Lidl, Carrefour, Alibaba, Barilla, Mondelēz czy Nestlé.

Wdrożenia tej technologii obejmują cały świat i różnorodne sektory, w tym branżę spożywczą, motoryzacyjną, przemysłową, mleczarską, odzieżową i obuwniczą, rolnictwo, sektor beauty, DIY oraz elektronikę. Branża handlowa już z sukcesem wdraża tę nową technologię.

Kody QR od GS1 są testowane w 48 krajach i wdrażane przez największe światowe firmy, takie jak L’Oreal, PepsiCo i Procter & Gamble. W Polsce również rośnie zainteresowanie firm wdrożeniem kodów dwuwymiarowych na opakowaniach konsumenckich. Wśród organizacji, które podpisały listy intencyjne, deklarując chęć przejścia na kody 2D od GS1, są m.in.: Żabka, Biedronka, DOZ i Auchan.

Aby ułatwić dostosowanie się do nowych standardów, w okresie przejściowym na opakowaniach mogą być użyte jednocześnie tradycyjne kody kreskowe i kody 2D od GS1.