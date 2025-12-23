Święta pełne prezentów i rachunków? Polacy coraz częściej pożyczają na upominki

Na świąteczne upominki dla najbliższych statystyczny Polak zamierza wydać średnio niemal 800 zł. Kilkanaście procent badanych deklaruje, że bierze na tę okazję kredyt lub pożyczkę - czytamy „Rzeczpospolitej”.

Prezenty stają się najważniejszym elementem świąt

Gazeta zwraca uwagę, że trend komercjalizacji świąt postępuje, a z roku na rok przybywa osób, dla których ich najważniejszym elementem są prezenty. „Nie kupuje ich tylko kilka procent społeczeństwa, a mimo ogólnej skłonności do obniżania świątecznych wydatków akurat tej pozycji to niespecjalnie dotyczy” - pisze dziennik.

Plany wydatków na prezenty

„Rzeczpospolita”, powołując się na badanie ARC Rynek i Opinia, podaje, że w tym roku tylko 17 proc. planuje obcięcie budżetu na świąteczne upominki, zwiększy go 27 proc., a 56 proc. wyda podobną kwotę jak w 2024 r. Na prezenty Polacy wydadzą średnio 798,2 zł.

Wymarzony prezent pod choinkę to najczęściej pieniądze

„Z badania prof. Dominiki Maison wynika, że 77 proc. Polaków lubi dawać prezenty. Wymarzony prezent pod choinkę to najczęściej pieniądze, co wskazał co piąty badany. 18 proc. wymieniło książki, a 14 proc. elektronikę” - czytamy w piątkowej „Rzeczpospolitej”.