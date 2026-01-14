Młodego ojca nie można zwolnić przez 12 miesięcy. Jednak od tej zasady jest wyjątek. Wskazał na niego Sąd Najwyższy

Młodego ojca nie można zwolnić przez 12 miesięcy

Choć na gruncie prawa pracy większość uprawnień związanych z rodzicielstwem przysługuje obojgu rodzicom-pracownikom, to jednak intuicyjnie uprawnienia te są kojarzone z kobietami, które w praktyce nadal korzystają z nich najczęściej. To sprawia, że rzadko mówi się o tym, że również młodzi ojcowie mogą korzystać z określonej ochrony w miejscu zatrudnienia, w tym m.in. tej związanej z trwałością stosunku pracy. Jak z niej skorzystać? Wystarczy w odpowiednim momencie złożyć wniosek.



Jak wynika z art. 1867 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Z tego uprawnienia mogą skorzystać tylko pracownicy posiadający określony w przepisach staż pracy, jednak nie jest on szczególnie wygórowany – chodzi jedynie o co najmniej 6 miesięcy. Skoro w regulacji tej jest mowa o pracowniku, oznacza to, że może z niej skorzystać nie tylko matka dziecka, ale i ojciec, który w takiej sytuacji zostaje objęty przewidzianą w przepisach ochroną stosunku pracy. Polega ona na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę m.in. w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy przez pracodawcę jest w takiej sytuacji możliwe jedynie w szczególnych przypadkach: w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Od zasady ochrony jest jednak wyjątek

Jednak w analizowanej sytuacji jest małe „ale”. I choć co do zasady pracodawca nie ma możliwości odmówienia pracownikom spełniającym przesłanki skorzystania z uprawnień rodzicielskich, to jednak należy zwrócić uwagę na jeden wyjątek od tej zasady. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 2022 r. (sygn. akt II PSKP 97/21), Reguły wykładni systemowej uzasadniają więc twierdzenie, że w przypadku, gdy skutki organizacyjne są dla pracodawcy bardzo duże, a wnioskowane obniżenie wymiaru czasu pracy dowodzi, że z perspektywy opieki nad dzieckiem nie wnosi ono jakościowej zmiany, pracodawca może odmówić uwzględniania takiego wniosku (korzystanie przez pracownika z „symbolicznego” obniżenia wymiaru może nie spełniać celu tej instytucji, a nawet stanowić nadużycie prawa i z racji tego wniosek pracownika w takim kształcie nie będzie dla pracodawcy wiążący.



Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na to, że mając na względzie obowiązek pracownika dbałości o dobro zakładu pracy, organizacyjne i ekonomiczne skutki, jakie zawsze niesie ze sobą mniejsza dyspozycyjność pracownika, jak również to, że korzystanie z obniżonego wymiaru jest wyjątkiem od obowiązku wykonywania umówionej pracy, należy przyjąć, że pracownik ma obowiązek współpracy z pracodawcą w przedmiocie ustalania, czy rzeczywiście poświęca swój czas na opiekę nad dzieckiem. Potwierdził również, że w praktyce istnieje problem związany z tym, że pracownicy wnioskują o obniżenie wymiaru czasu pracy w zakresie wręcz symbolicznym jedynie po to, aby skorzystać z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.