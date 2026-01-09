REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?

ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?

09 stycznia 2026, 06:57
Maja Retman
Maja Retman
ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?
Te listy trafią do milionów Polaków. Zakład ubezpieczeń Społecznych ruszył z wysyłką bardzo ważnych informacji dla płatników składek. O co chodzi? Trzeba sprawdzić, czy rozliczenia za miniony rok są prawidłowe i kompletne.

Informacja o stanie konta w eZUS

W pierwszej połowie stycznia płatnicy składek otrzymają informację o stanie swoich kont w ZUS. Wysyłkę dokumentów ZUS rozpoczął stycznia 2026 r. Informacja trafi do ponad 3,4 mln płatników składek i będzie dostępna na ich kontach w eZUS.

Dokument otrzyma każdy płatnik, który w 2025 r. rozliczał i opłacał składki. Z informacji wynikać będzie, czy na koncie płatnika występuje nadpłata, niedopłata czy saldo zerowe. ZUS wskaże również łączną kwotę wpłat dokonanych w 2025 r. oraz należności, na które zostały one rozliczone. W przypadku płatników spłacających zadłużenie w ratach informacja obejmie także wysokość kwoty pozostałej do spłaty.

Zakres przekazywanej informacji

W przekazywanej informacji ZUS uwzględnia wyłącznie deklaracje rozliczeniowe oraz opłacone składki, które zostały zapisane na koncie płatnika do 31 grudnia 2025 r. Jeżeli po tej dacie składane były korekty dokumentów rozliczeniowych lub dokonywane wpłaty, nie zostaną one ujęte w zestawieniu. Aktualny stan konta można w każdej chwili sprawdzić po zalogowaniu się do eZUS.

Niedopłata na koncie płatnika

Jeżeli z informacji wynika niedopłata, zaległość powinna zostać uregulowana jak najszybciej. W przypadku niewielkich kwot możliwa jest spłata poprzez zwiększenie bieżącej wpłaty o brakującą kwotę wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Odsetki można obliczyć przy użyciu kalkulatora odsetkowego.

Gdy jednorazowa spłata zadłużenia nie jest możliwa, płatnik może złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela doradca do spraw ulg i umorzeń, który pomaga w doborze najkorzystniejszych warunków spłaty, wypełnieniu wniosku oraz skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Kontakt z doradcą możliwy jest telefonicznie lub w formie e-wizyty.

Nadpłata na koncie płatnika

W przypadku wystąpienia nadpłaty płatnik może przeznaczyć ją na rozliczenie bieżących składek albo wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. Rozliczenie nadpłaty na poczet bieżących należności polega na pomniejszeniu najbliższej wpłaty składek o kwotę nadpłaty.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty z ZUS, należy złożyć wniosek na formularzu RZS-P. Zwrot realizowany jest wyłącznie na numer rachunku bankowego zapisany na koncie płatnika w ZUS.

ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?
09 sty 2026
