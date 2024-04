Kiedy wakacje kredytowe 2024? Jak obliczyć dochód?

Do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom dodano punkty 4 i 5. Dopisano, że zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

• od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

• od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy.