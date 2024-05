Każdy weekend ma się zaczynać w czwartek czy praca co dzień kończyć godzinę wcześniej – jasna decyzja Polaków

Różnica jest tak ogromna, że nie ma już wątpliwości: pracownicy, którzy wolą opcję czterodniowego tygodnia pracy zamiast wariantu pięciu dniówek, z których każda jest o godzinę krótsza, są w zdecydowanej przewadze!

Prawie co drugi pracownik uważa przy tym, że takie rozwiązanie do doprowadzi ani do utraty dochodów firmy, która go zatrudnia, ani jego własnych.

Niech każdy weekend teraz zaczyna się w czwartek!

Prawie 70 proc. Polaków wybrałoby 4-dniowy tydzień pracy zamiast skrócenia jej godzin w trakcie 5 dni. Najnowsze badanie ClickMeeting

Nawet 40 proc. Polaków uważa, że dochody zarówno pracowników jak i firm w 4-dniowym tygodniu pracy pozostaną bez zmian.

Polska platforma do webinarów, przeprowadziła badanie na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy. Zdaniem 54 proc. ankietowanych, jeżeli nie będzie to możliwe, rozwiązaniem mogłaby być większa ilość pracy zdalnej / hybrydowej. Z kolei 12 proc. badanych wskazuje w pytaniu wielokrotnego wyboru, że skutkiem skrócenia tygodnia pracy byłyby mniejsze dochody zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.

Polacy zapracowani, ale trendy światowe mają pod kontrolą

Polska plasuje się w czołówce krajów, w których pracuje się najwięcej w Europie. Według szacunków Eurostatu zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby przepracowanych godzin w tygodniu ze średnią 40,4 godz.

Dla porównania: we Francji od 2002 roku obowiązuje 35-godzinny model pracy, a Holendrzy pracują 33,2 godz. tygodniowo. ClickMeeting postanowił sprawdzić, jak na wyzwania związane z ewentualnym skróceniem czasu zapatrują się Polacy.

Zdecydowanie za czterodniowym tygodniem pracy

Zdaniem 68 proc. Polaków wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy po 8 godzin dziennie byłoby lepszym rozwiązaniem, niż 5 dni po 6,4 godziny. To drugie rozwiązanie wybrałoby 23 proc. osób, a 9 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

Ankietowani zostali również zapytani w pytaniu wielokrotnego wyboru o ewentualne skutki wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy.

Respondenci odpowiedzieli, że ich zdaniem dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie (40 proc. wskazań), pracownicy zarobią mniej (15 proc.), zarówno pracownicy jak i pracodawcy zarobią więcej (14 proc.), obie grupy otrzymają mniej (12 proc.), nie ma zdania na ten temat (11 proc.), pracodawcy zarobią mniej (10 proc.), większe dochody osiągną wyłącznie przedsiębiorcy (8 proc.). Z kolei 7 proc., twierdzi, że 4-dniowy tydzień pracy zwiększy jedynie zarobki pracowników.

Pracownicy do właścicieli firm: nie bójcie się lecz sięgnijcie po nowe technologie!

Wprowadzenie skróconego tygodnia pracy może być kluczowe w kwestii poprawy efektywności pracowników w firmach. Aby stało się to jednak możliwe, istotne jest korzystanie z nowoczesnych technologii oraz narzędzi do automatyzacji.

Ankietowani w badaniu ClickMeeting wskazali, że jeżeli nie byłoby możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, to dodatkową motywacją byłoby oferowanie pracy zdalnej / hybrydowej (54 proc.), 28 proc. nie ma zdania na ten temat, a 18 proc. uważa, że nie motywowałoby ich to bardziej do wykonywania obowiązków.

Respondenci zostali zapytani również o to, czy Polacy chętnie wykorzystują nowoczesne, cyfrowe narzędzia do pracy. Nawet 68 proc. sądzi, że tak, 16 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat, 10 proc. uważa, że niechętnie, a 6 proc. twierdzi, że nie mamy możliwości i czasu, aby się tym zająć.

Jak komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting, w dyskusji na temat wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy musimy brać pod uwagę efektywność, wysokość dochodów firm oraz wpływ tego rozwiązania na konkretne branże. Naukowcy z University of Cambridge i z Boston College w USA przeprowadzili badanie, które objęło 61 organizacji i firm w Wielkiej Brytanii, zatrudniających około 2,9 tys. osób. Wyniki pokazały, że skrócenie tygodnia pracy spowodowało u 71 proc. pracowników mniejsze wypalenie zawodowe, a liczba absencji z powodu chorób zmniejszyła się o 65 proc.

– Dodatkowym plusem było to, że przychody firm objętych badaniem nie spadły, po pół roku nawet nieznacznie się zwiększyły, średnio o 1,4 procent – dodaje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting

– Celem przedsiębiorstw powinno być zapewnianie jak największej wydajności pracy. Z pewnością jest to prostsze z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi – wskazuje ekspertka.

W omawianym badaniu pracownicy potwierdzają, iż w odpowiedniej efektywności oraz sprawności działań w firmach pomocne mogłoby być korzystanie z nowych technologii.

Zdaniem 68 proc. respondentów wykorzystywanie narzędzi do spotkań online poprawiłoby wydajność pracy, a 23 proc. osób twierdzi, że nie miałoby to wpływu na ich produktywność. Z kolei 12 proc. uważa, że pogorszyłoby to jakość ich pracy.