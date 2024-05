5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Tym razem nie tylko dla dzieci rolników. Sprawdź, kto skorzysta.

5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Sprawdź, kto skorzysta z wakacyjnej AktywAKCJI. Tym razem nie jest to program skierowany jedynie do dzieci rolników.

Wakacyjna aktwyność dzieci i młodzieży

PFR Fundacja zakończyła nabór wniosków w programie grantowym Wakacyjna AktywAKCJA. Jego celem jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sportowych, i/lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec - sierpień 2024. Szczegółowe cele to:

- promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;

- wsparcie lokalnych społeczności i instytucji;

- walka ze skutkami epidemii negatywnie wpływającymi na aktywność i rozwój dzieci i młodzieży;

- wparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych.

5000 zł dofinansowania dla jednego wnioskującego

W ramach Programu wnioski mogły składać: szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze. Jak wynika z regulaminu programu, granty zostaną przyznane wybranym wnioskodawcom, których projekty:

- skierowane są do lokalnej społeczności;

- dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej 2024;

- mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone i realne koszty realizacji;

- są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski należało składać o granty o wartości do 5000,00 zł brutto, a całkowita pula środków finansowych przeznaczona na granty to 500.000.00 zł.



Dokonując oceny merytorycznej Komisja Programowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

- kreatywność i pomysłowość projektu;

- dopasowanie projektu do potrzeb grup odbiorców wskazanych we wniosku;

- adekwatność budżetu do podjętych działań.

Dodatkowo punktowane będą inicjatywy:

- realizowane w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim

zawierające walor edukacyjny, szczególnie związane z edukacją na tematy ekologiczne (zrównoważony rozwój)

- realizowane w miejscowości do 20 tys. mieszkańców.



Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 23 maja 2024 r., a więc po tym terminie rodzice dzieci będą mogli zapoznać się z listą podmiotów, które otrzymają dofinansowanie i skierować swoją uwagę na projekty, które będą realizowały w okresie od 26 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.