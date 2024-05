Urlop proporcjonalny a zmiana pracy. Co mówią przepisy?

Kiedy stosuje się urlop proporcjonalny? Co w przypadku zmiany pracy? Prezentujemy najważniejsze zasady.

Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego.

Wymiar takiego urlopu zależy od stażu pracy. I tak wynosi on 20 dni, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat. Jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat, to wymiar urlopu jest dłuższy i wynosi 26 dni.

Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się z tytułu ukończenia:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

szkoły policealnej – 6 lat,

szkoły wyższej – 8 lat.

Ważne Należy pamiętać, iż wyżej podanych okresów nie sumuje się.

Na czym polega urlop proporcjonalny?

Z urlopem proporcjonalnym możemy mieć do czynienia w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy urlopu proporcjonalnego ze względu na wymiar czasu pracy.

Przykład Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia na pół etatu i ma 11-letni staż urlopowy. W takiej sytuacji przysługuje mu w ciągu roku kalendarzowego 13 dni urlopu.

Drugi przypadek ma miejsce w wówczas, gdy pracownik nie przepracuje całego roku kalendarzowego. Wówczas kalendarzowy miesiąc odpowiada 1/13 wymiaru urlopu przysługującego takiemu pracownikowi. Niepełny miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Zmiana pracy a urlop proporcjonalny

Taką sytuację reguluje Kodeks pracy w art. 1551.

Otóż w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

Jeżeli pracownik wykorzystał u danego pracodawcy więcej dni urlopu niż by to wynikało z powyższych zasad, to u kolejnego wymiar urlopu ulegnie odpowiedniemu obniżeniu.

Ważne W danym roku kalendarzowym wymiar urlopu nie może być niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Pracownik nie może przysługującego mu u jednego pracodawcy urlopu „przenieść” do kolejnego.

Co ciekawe, może się również zdarzyć urlop niejako podwójnie proporcjonalny, gdy pracownik zatrudniony na część etatu nie przepracuje pełnego roku kalendarzowego.