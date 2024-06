Rośnie liczba pracowników niezadowolonych nie tylko z wysokości wynagrodzenia, ale i z zajmowanego w pracy stanowiska

W ciągu roku znacząco zwiększyła się liczba pracowników, którzy nie są zadowoleni ze stanowiska jakie zajmują w miejscu pracy. To drugi czynnik oprócz braku satysfakcji z wynagrodzenia, który skłania do szukania nowego pracodawcy. Tylko oczekiwanie na możliwą podwyżkę powoduje, że pracownicy zwlekają z realizacją takich planów.

Rynek pracy dynamicznie ewoluuje, a zachodzące zmiany silnie oddziałują na relacje między pracodawcami a pracownikami. Polska edycja raportu Talent Trends 2024, będącego największą i najbardziej kompleksową analizą talentów na świecie, opracowanego przez firmę rekrutacyjną PageGroup, ujawnia m.in. trudności w pogodzeniu interesów tych grup, wynikające z nowych warunków w środowisku pracy.

Pracownicy niezadowoleni ze stanowiska i z wynagrodzenia

Jednym ze skutków rozbieżności może być rosnące negatywne nastawienie pracowników do swoich obecnych stanowisk. W 2024 roku taką odpowiedź wskazało 32% badanych, to o 8 pp. więcej niż w poprzednim roku.

Zwiększyło się również niezadowolenie z obecnego wynagrodzenia – z 33% do 42%. To skłania kandydatów do rozglądania się za nowymi możliwościami zawodowymi.

Według najnowszych danych zgromadzonych w raporcie Talent Trends 2024 „The Expectation Gap” tylko 45% respondentów jest zadowolonych ze swojej obecnej roli. To spadek o 4 pp.

w porównaniu z 2023 rokiem.

Ma to odzwierciedlenie w statystykach dotyczących szukania nowej pracy – blisko 60% pracowników aktywnie poszukuje lub planuje w przeciągu najbliższych 6 miesięcy zmienić stanowisko.

Jak wyjaśnia Michał Opioła, Senior Director w Michael Page, średnia długość stażu pracy u jednego pracodawcy maleje z roku na rok. Dziś pozostanie na jednym stanowisku już nawet 2-3 lata może być uznawane za przejaw lojalności pracownika względem danej firmy.

Co ciekawe, poszukiwanie nowej pracy nie zawsze spowodowane jest brakiem zadowolenia z obecnej roli czy poziomem zarobków.

Z raportu Talent Trends wynika, że istotną rolę w tej kwestii odgrywa wiek. Połowa dwudziestolatków jest zadowolona ze swojej aktualnej pozycji, grupa ta jest też mniej skłonna do szukania nowych możliwości zawodowych.

– Osoby po 50. roku życia są usatysfakcjonowane z pracy w podobnym stopniu, zaś priorytetem jest dla nich niezależność, samorealizacja i dostosowanie trybu pracy do życia prywatnego, a nie zmienianie stanowisk. 30- i 40-latkowie należą do najbardziej aktywnie poszukujących pracy – często dlatego, że wciąż dążą do spełnienia zawodowego – mówi Michał Opioła

Oczekiwanie na podwyżkę wynagrodzenia powstrzymuje przed zmianą firmy

Niezależnie od sytuacji gospodarczej czy społecznej, pracownicy wciąż liczą na coraz wyższe płace. Trwająca od końca pandemii rozbieżność między oczekiwaniami finansowymi a możliwościami firm jest dziś cechą charakterystyczną globalnego rynku pracy.

Kluczowym wnioskiem płynącym z raportu Talent Trends 2024 jest fakt, że wynagrodzenie to zdecydowanie najważniejszy aspekt dla kandydatów rozważających podjęcie pracy w danym zawodzie. Płaca wyższa niż na obecnym stanowisku to dla 70% respondentów z Polski najważniejszy aspekt wpływający na przyjęcie lub poszukiwania nowej oferty pracy. Odsetek ten nie zmienił się od 2023 roku.

Niestety aż 42% Polaków jest niezadowolonych ze swojego obecnego wynagrodzenia i rozgląda się za nowymi możliwościami zawodowymi. To aż o 9 pp. więcej niż w ubiegłym roku.

Z kolei Magda Tarkowska, Executive Manager w Michael Page podkreśla, iż wynagrodzenie, elastyczność i możliwości rozwoju to trzy główne elementy, które definiują stosunek Polaków do swojej pracy.

Wysokość pensji zostawia jednak w tyle resztę powyższych czynników. Zdają sobie z tego sprawę również pracodawcy – aż 57% z nich uważa atrakcyjne zarobki jako istotny czynnik decydujący o zatrzymaniu talentów wewnątrz organizacji.

Ponadto 7 na 10 przedstawicieli firm twierdzi, że przedsiębiorstwa, które oferują wyższe wynagrodzenia niż konkurencja, mają większe szanse, aby przyciągnąć nowych pracowników.

– Dopasowanie oczekiwań płacowych jest dziś jednym z największych wyzwań rekrutacyjnych. Tworzenie strategii biznesowej powinno zatem bazować na wynagrodzeniach, co przełoży się na ograniczenie odpływu pracowników i pozyskiwanie nowych talentów – komentuje Magda Tarkowska.

Niezadowolenie pracowników: brak podwyżki płac jest kluczowy

Z danych zgromadzonych w Talent Trends 2024 wynika, że prawie połowa (48%) badanych poprosiła o podwyżkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niestety aż 12% respondentów zaznaczyło, że nigdy jej nie otrzymało.

Joanna Patela, Principal Consultant w Michael Page podkreśla, że praca coraz częściej postrzegana jest jako transakcja, szczególnie wśród młodszych pokoleń. Nie dziwi więc, że wraz ze wzrostem zaangażowania, obowiązków i odpowiedzialności, naturalnie zwiększa się wśród pracowników potrzeba podwyższania swojego wynagrodzenia.

Pracodawcy muszą sprostać oczekiwaniom finansowym pracowników – wszak to wysokość wynagrodzenia rozstrzyga, czy dana osoba zostanie w firmie czy nie. Badanie Talent Trends 2024 pokazało nam tendencję wzrostową w przypadku przyznawanych podwyżek. Warto dodać, że najchętniej i najczęściej wynagrodzenia negocjują osoby z grupy wiekowej 20-29 lat – prawie 60% z nich.

– Z wiekiem skłonność do podejmowania walki o wyższe pensje maleje. Wśród 50-latków i starszych pracowników już tylko nieco ponad 30% deklaruje, że ubiega się o podwyżkę. Niezależnie od wieku, w przypadku odmowy ze strony pracodawcy, wywołuje to naturalne zjawisko mobilności i szukania nowych, bardziej lukratywnych możliwości zawodowych – dodaje Joanna Patela.

Dzisiejsze oczekiwania pracowników wobec wyższych płac nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dla pracodawców najistotniejsze powinno być więc znalezienie równowagi pomiędzy tym, czego szukają pracownicy, a tym, na co pozwala budżet.