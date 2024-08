Wciąż firmy zmuszają pracowników do powrotu do biur. Dlaczego nie są zadowolone z pracy zdalnej a nawet hybrydowej

Zmuszanie pracowników do powrotu do biur jest skuteczne, o czym świadczą statystyki. Pracodawcy naciskają coraz bardziej. Nawet jeśli godzą się na pracę hybrydową, nie traktują tego jako rozwiązania ostatecznego. Najpierw zmuszają do pracy w biurze dwa dni w tygodniu, potem trzy i tak dalej.

Starania firm, by przyciągnąć pracowników do biur przynoszą rezultaty. Odsetek osób wykonujących obowiązki stacjonarnie przez trzy lub więcej dni w tygodniu wzrósł w europejskich firmach z 37 proc. do 43 proc. w ciągu roku – wskazuje raport CBRE „European Office Occupier Sentiment Survey 2024”.

Praca w biurze: nie więcej niż dwa w tygodniu, tak uważają pracownicy

Najbardziej popularnym modelem w Europie jest dwudniowa obecność w biurze, którą deklaruje 4 na 10 pracowników. Większość firm uznaje aktualną sytuację za zadowalającą, ale niektóre będą podejmować kolejne kroki, by zwiększyć udział pracy stacjonarnej.

Jak wyjaśnia Paweł Dobrowolski, dyrektor w dziale powierzchni biurowych CBRE, przez dłuższy czas po pandemii firmy poszukiwały sposobów, by ponownie przyciągnąć pracowników do biur. Teraz sytuacja się stabilizuje, są firmy, które już osiągnęły swój cel, inne wciąż do tego dążą i to dotyczy wielu pracodawców w Polsce.

– Ogólnie w Europie kroki zachęcające do pracy stacjonarnej zamierza podjąć 3 na 10 firm, w naszym kraju ten odsetek jest pewnie wyższy. Natomiast działania są zbliżone i dotyczą głównie zwiększenia liczby dni pracy z biura w tygodniu, przy akceptacji pewnego poziomu pracy zdalnej – mówi Paweł Dobrowolski.

Pracodawcy najlepiej się czują mając pracownika w biurze

Osoby, które niechętnie rezygnują z wykonywania obowiązków z domu to przede wszystkim te, które mają zobowiązania, takie jak opieka nad rodziną. Dlatego inicjatywy, które mają zachęcić je do częstszej pracy z biura, powinny być odpowiednio zaplanowane i przemyślane – mówi Paweł Dobrowolski, dyrektor w dziale powierzchni biurowych CBRE.

Większość (71 proc.) pracowników w Europie wykonuje obowiązki z biura przez dwa lub trzy dni w tygodniu. Najbardziej popularnym modelem są dwa dni pracy stacjonarnej i trzy zdalnej, zgodnie z którym działa 4 na 10 osób.

Trzy dni pracy z biura dotyczą 32 proc. zatrudnionych, a cztery dni 9 proc. Najmniejszy odsetek (2 proc.) cały tydzień spędza w biurze. Model jednego dnia stacjonarnego wykonywania obowiązków dotyczy 7 proc. pracowników.

Im mniejsza firma tym mniej pracy zdalnej. W organizacjach zatrudniających mniej niż 5 tys. pracowników niemal jedna piąta spędza w biurze cztery lub pięć dni. A w przypadku firm, których zespół liczy mniej niż 1000 osób ten odsetek sięga nawet jednej trzeciej.

W Polsce pracodawcy są realistami i zadowalają się pracą hybrydową

Poziom obecności pracowników w biurze jest coraz bliższy oczekiwaniom pracodawców, choć w różnych krajach wygląda to inaczej.

W Polsce wiele firm ma wyższe aspiracje, co do obecności pracowników w przestrzeni biurowej, niż to co dzieje się aktualnie. Niemal połowa organizacji preferuje pracę stacjonarną przez trzy dni w tygodniu, dwa dni akceptuje jedynie 13 proc., a jeden dzień 5 proc.

Dane z raportu raport CBRE „European Office Occupier Sentiment Survey 2024” wskazują jednocześnie na wysoką akceptację pracy hybrydowej przez pracodawców. Ambicję przyciągnięcia pracowników do biur na cały tydzień deklaruje jedynie 4 proc. z nich.

– Wciąż nie wszystkie firmy włączyły w regulamin pracy zasady dotyczące pracy zdalnej. Z naszego raportu wynika, że takie zapisy ma trzy czwarte z nich, przy czym tylko w nieco ponad połowie z tych organizacji są one obowiązkowe – zauważa Paweł Dobrowolski.

– Część firm pozwala pracownikom wciąż podejmować decyzje dotyczące poziomu ich obecności w biurze – dodaje ekspert CBRE.

