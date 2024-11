Praca zdalna: nowy wymiar prezentów firmowych. Dobrze sformatowany to dużo więcej niż skuteczny benefit

Dla pracujących zdalnie benefity pracownicze mają zupełnie inny wymiar. Dotyczy to także prezentów od pracodwcy dla pracownika. Będą one bardzo motywujące, ale pod pewnymi warunkami.

Praca zdalna, podobnie jak wykonywana w firmie wymaga motywacji

Z zeszłorocznego raportu Zaangażowanie 2023 Enpulse wynika, że 40 proc. Polaków nie czuje się emocjonalnie związana ze swoim miejscem pracy. Tymczasem praca zdalna została z nami na dłużej i nie wygląda na to, by miało się to zmienić.

Praca z domu czasami okazuje się także zagrażająca dla zachowania work-life balance – niektórzy pracownicy mają problem z rozdzieleniem tych dwóch sfer życia. Pracując z domu, trudniej o uczucie fizycznego odcięcia się od pracy, dlatego wiele osób pracuje poza wyznaczonymi godzinami lub przez cały dzień pozostaje w niej “głową”, sprawdzając służbowego maila czy telefon również poza godzinami pracy.

Z danych Eurostatu wynika, że Polacy zajmują niemal podium w rankingach narodów pracujących najdłużej. Nasz wynik: średnio 40,5 godziny tygodniowo prześcignęli tylko Grecy.

Tegoroczny raport opublikowany w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Bliżej Siebie wskazuje, że ponad połowa pracowników czuje się przeciążona emocjonalnie, a co czwarty pracownik wskazał, że to poczucie braku docenienia przez pracodawcę ma największy wpływ na kondycję psychiczną i samopoczucie w pracy.

– Tymczasem wypaleni pracownicy są mniej efektywni, a ich większa rotacja tworzy nowe koszty dla firmy. Z kolei według Randstad Workmonitor 2023 co trzeci pracownik z dobrą równowagą pomiędzy pracą a życiem prywatnym planuje zostać w swojej obecnej pracy na dłużej – komentuje Dominika Adeszko. B2B Managerka w firmie Super Prezenty.

Spersonalizowany prezent to bardzo ceniony benefit pracowniczy

W takich realiach pracodawcy muszą odpowiedzieć na rzucane przez pracę zdalną wyzwanie: jak nawiązać więź z pracownikiem pomimo dystansu? Jak go docenić?

Dobrym sposobem mogą okazać się odpowiednio dobrane benefity pracownicze – w tym prezenty wysyłane z okazji rocznic, urodzin czy świąt.

Mowa np. o prezentach w formie przeżyć, które można łatwo spersonalizować, np. wybierając atrakcje z miasta, w którym mieszka dany pracowników lub oferując zestaw podarunkowy z różnymi atrakcjami do wyboru przez samego obdarowanego.

Możliwość wyboru prezentu przez pracownika zwielokrotnia jego wartość

Dowolność w wyborze benefitów jest formą bardzo atrakcyjną dla co piątego pracownika – według. Raportu Siła Doceniania HRM Institute.

Co więcej, na rynek pracy stopniowo napływają Zetki. Jest to pokolenie, które zmienia trendy na rynku pracy i lubi czerpać z życia garściami i rozwijać swoje pasje, jednak nie lubi, gdy ktoś ingeruje w ich wybory.

Z tego powodu prezenty, które łatwo dostosować do zainteresowań pracownika oraz te niezwiązane bezpośrednio z pracą, a pozwalające się od niej oderwać, okazują się obecnie strzałem w dziesiątkę.