Ostatnie dni by skorzystać z wakacji składkowych w styczniu 2025. Złóż szybko wniosek do ZUS

Formalnie do końca grudnia 2024 wniosek o wakacje składkowe muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy chcą z tego świadczenia skorzystać już w styczniu 2025. Inni mają na to jeszcze jedenaście miesięcy. Co do zasady wniosek trzeba złożyć do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc z wakacjami składkowymi.