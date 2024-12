Wigilia 24.12.2024 – czy po raz ostatni zgodnie z prawem to dzień roboczy, a od 2025 dzień ustawowo wolny od pracy

Ustawa, która zmieniła status 24 grudnia z dnia roboczego w dzień ustawowo wolny od pracy odbyła już niemal całą drogę legislacyjną. By stała się prawem powszechnie obowiązującym musi być jeszcze jedynie podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jednak nie jest wcale pewne czy tak się stanie.

Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny w poniedziałek 23 grudnia, a więc w przeddzień Wigilii 2024 powiedział publicznie, że nie jest do końca przekonany do podpisania tej ustawy. Nie był też w stanie zagwarantować, że ją podpisze.

Dlaczego prezydent Andrzej Duda waha się czy podpisać ustawę o dniu wolnym w Wigilię

Prezydent Andrzej Duda nie ma wątpliwości co do tego, że Wigilia powinna być dniem ustawowo wolnym od pracy. Dlaczego więc ustawy do tej pory nie podpisał?

Chodzi o inne regulacje w tym akcie prawnym, a mianowicie uzupełnienie listy siedmiu niedziel w roku, w które nie obowiązuje zakaz handlu o trzecią niedzielę w grudniu. Zgodnie z nowym brzmieniem prawa, w grudniu, począwszy od 2025 roku byłyby trzy niedziele nie objęte zakazem handlu – licząc od Bożego Narodzenia, a więc 21 XII, 14 XII i 7 XII.

Tymczasem obecnie są tylko dwie niedziele handlowe, w tym roku były to niedziele 15.12.2024 i 22.13.2024.

Czy Wigilia będzie dalej dniem roboczym jeśli prezydent nie podpisze ustawy

Jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy i innych ustaw, to formalnie wigilia nie znajdzie się na liście dni ustawowo wolnych od pracy, co stałoby się z dniem 1 lutego 2025 roku w sytuacji, w której prezydent tę ustawę podpisze.

Oczywiście to jeszcze niczego definitywnie nie przesądza. Jednak potrzebna będzie nowa ustawa, która odbędzie ponownie całą procedurę legislacyjną.

Może to być ustawa o dokładnie takiej samej treści – dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy plus trzecia w grudniu niedziela handlowa, o ile koalicja rządząca będzie pewna, że nowo wybrany latem przyszłego roku prezydent taką ustawę podpisze.

Ale dla ostrożności ustawowej może to być nowa ustawa, która nie będzie łączyć obu tych kwestii a jedynie dopisze do listy dni ustawo wolnych od pracy 24 grudnia.

To drugie rozwiązanie uprawdopodobni ewentualne uchwalenie nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Taki projekt od kilku miesięcy jest rozpatrywany w komisjach sejmowych i zakłada sam w sobie zwiększenie liczby niedziel w roku, w które zakaz handlu nie obowiązuje.

