Dają nawet 350 tysięcy złotych. O takie pieniądze mogą się starać samorządy, bo Fundacja Fundusz Współpracy uruchomiła drugą rundę naboru wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu Premia Społeczna. Jak złożyć wniosek i ile jest na to czasu?

O co chodzi z tym programem Premia Społeczna? Jak wyjaśnia dziennik.pl to przedsięwzięcie, które ma wspierać samorządy w tworzeniu i rozwoju usług społecznych.

REKLAMA

Ile pieniędzy jest do wzięcia i kto je może dostać?

Z programu mogą skorzystać wszystkie gminy i powiaty w Polsce. Wysokość grantów na realizację projektów to nawet 350 tysięcy złotych.

Co kryję się pod pojęciem usług społecznych?

REKLAMA

To takie usługi dla mieszkańców, które można wspólnie zaplanować. Są dla każdego i powinny być dobierane indywidualnie. To usługi zorientowane na człowieka i przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb - czytamy na stronie Mazowieckiego Centrum Usług Centrum Społecznych. Mają pomagać w realizacji wyzwań i wspierać w sytuacjach kryzysowych. Przyczyniają się do poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich mieszkańców oraz zwiększają ich zdolność do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym – wyjaśnia Centrum.

Usługi społeczne mogą być świadczone przez takie instytucje jak na przykład ośrodek pomocy społecznej, lokalną placówkę ochrony zdrowia, także przez stowarzyszenia, fundacje, czy kluby gospodyń wiejskich.

Jak złożyć wniosek? I ile jest na to czasu?

Wniosek o grant należy złożyć przez generator dostępny na stronie generator.premiaspoleczna.pl. Składanie wniosków ruszyło 20 stycznia i potrwa do 20 lutego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo