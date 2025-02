Na walentynki teraz najlepiej zarabiają masażyści w SPA: 240 zł za godzinę. Ile dodatkowo premii dla kuriera, florystki i w gastronomii

Obyczaje się zmieniają – także te wokół Walentynek, święta zakochanych. Teraz więc nie wszyscy zakochani wybierają restaurację. Zabiegi dla dwojga to jeden z popularniejszych prezentów na walentynki, dlatego masażyści w tym czasie zarabiają od 24 do nawet 240 zł na rękę za godzinę.

Nie wszyscy zakochani wybierają restaurację – wielu decyduje się na wspólny wyjazd, co według Barometru Providenta jest najpopularniejszą formą spędzania walentynek (22,9%). Często jest to połączone z relaksem w SPA. Zabiegi dla dwojga to jeden z popularniejszych prezentów na walentynki, dlatego masażyści w tym czasie nie narzekają na brak pracy.

Walentynki 2025: kto najwięcej zarobi na zakochanych?

Walentynki to święto, do którego przygotowujemy się z wyprzedzeniem.

Zakochani wcześniej planują prezenty i rezerwują miejsca na romantyczne kolacje, co oznacza wzmożony ruch w wielu branżach.

Coraz częściej zakupy prezentów odbywają się online, a to oznacza intensywny czas dla kurierów, którzy dostarczają kwiaty, biżuterię czy perfumy. Kurierzy mogą liczyć na wynagrodzenie w tym okresie od 24 do 33,6 zł netto za godzinę.

Restauracje, kwiaciarnie i firmy kurierskie szukają dodatkowych rak do pracy. Ile zapłacą

Walentynki napędzają rynek pracy. Wzmożony ruch w usługach i atrakcyjne premie

Podczas gdy zakochani rezerwują stoliki w restauracjach i kupują bukiety róż, inni mają pełne ręce roboty. Kurierzy, floryści, kelnerzy czy fryzjerzy w walentynki nie świętują tylko pracują na pełnych obrotach. I to się opłaca.

Największe oblężenie przeżywają kwiaciarnie – według Barometru Providenta co piąty Polak (20,4%) chciałby dostać kwiaty na walentynki. Róże i flower boxy sprzedają się w rekordowych ilościach, a floryści mogą liczyć na zarobki w przedziale od 22,6 do 30,5 zł netto za godzinę, często z dodatkowymi premiami za wzmożony ruch.

Nie mniej pracy mają restauracje – 17,9% Polaków deklaruje, że chciałoby celebrować ten dzień przy kolacji na mieście. To oznacza pełne obłożenie lokali i konieczność wcześniejszej rezerwacji stolika. Pracodawcy zwiększają zatrudnienie, by sprostać zapotrzebowaniu. Pomocnicy kuchni mogą liczyć na wynagrodzenie od 22 do 30 zł netto za godzinę, a kelnerzy od 22 do 28 zł netto – w ich przypadku dochodzą również napiwki, które w walentynki potrafią znacząco podnieść zarobki.

Przed romantycznym wieczorem wielu chce zadbać o swój wygląd. Fryzjerzy i makijażyści w tym okresie przyjmują klientów jeszcze przed 14 lutego, bo spontaniczne wizyty w salonach mogą się nie udać. Ich zarobki wahają się od 23 do nawet 120 zł netto za godzinę, w zależności od lokalizacji i doświadczenia. Stylistki paznokci także mają napięty grafik – walentynkowe zdobienia paznokci cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich wynagrodzenie sięga 28 zł netto za godzinę.

Wzrost popytu na usługi gastronomiczne, kurierskie, florystyczne i związane z sektorem beauty sprawia, że można liczyć na atrakcyjne premie.

Wynagrodzenia w porównaniu rok do roku wzrosły o około 10-15%, a stawki sięgają nawet do 240 zł netto za godzinę – wynika z analizy Personnel Service.

Największe obroty notują restauracje, kwiaciarnie, SPA i firmy dostawcze.

– W takie święta jak walentynki zapotrzebowanie na pracowników rośnie dynamicznie, a wraz z nim stawki godzinowe. Pracodawcy w branżach usługowych, szczególnie gastronomii, beauty i logistyki, często posiłkują się dodatkowymi pracownikami, aby sprostać zwiększonemu popytowi – wyjaśnia ekspert z Personnel Service.

– Wynagrodzenia za pracę w tym okresie mogą być wyższe, bo firmy chcą zapewnić odpowiednią obsługę i zmotywować pracowników do pracy w intensywnych godzinach szczytu. Natomiast już zatrudnieni mogą liczyć na premie za dodatkowy utarg danego dnia – dodaje Krzysztof Inglot.