Ożywienie na rynku pracy w IT w I kwartale 2025 r.

Z informacji przekazanych przez portal z ofertami pracy dla branży tech justjoin.it, wynika że w I kwartale 2025 r. liczba opublikowanych ofert pracy z sektora IT wzrosła niemal o 20 proc. w porównaniu do I kwartału 2024 r. Największy popyt jest na specjalistów od takich języków programowania, jak Python, Java i JavaScript.

Z danych justjoin.it wynika, że w IT obecnie firmy najchętniej szukają programistów i analityków Python (7 778 ogłoszeń) Java (1 296) oraz JavaScript (ponad 1 000 ofert pracy). Wysokie zapotrzebowanie dotyczy również analityków danych. Pracodawcy intensywnie poszukują także inżynierów i projektantów CAD (451 ogłoszeń), grafików oraz graphic designerów (311 ofert), a także ekspertów ds. bezpieczeństwa IT – pentesterzy i specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mogą wybierać spośród 310 dostępnych propozycji zatrudnienia.

Zapotrzebowanie na pracowników AI/ML zwiększyło się dwukrotnie

Analiza danych z ostatnich dwunastu miesięcy pokazuje wyraźny zwrot branży IT w kierunku sztucznej inteligencji. Liczba ogłoszeń na stanowiska w obszarach AI/ML wzrosła na przełomie lutego i marca niemal dwukrotnie. Technologie AI coraz częściej wspierają procesy analityczne oraz automatyzację, stając się kluczowym elementem transformacji cyfrowej. W efekcie powstają nowe, wyspecjalizowane role zawodowe, takie jak AI Prompt Engineer, Machine Learning Engineer czy AI Architect.

Branża IT wkracza w okres intensywnych przemian. Inwestycje firm koncentrują się głównie wokół sztucznej inteligencji, analityki danych i automatyzacji, przy czym kluczowym kryterium staje się zdolność pracowników do generowania wymiernych korzyści biznesowych. Dla profesjonalistów IT oznacza to konieczność nieustannego rozwoju kompetencji, ze szczególnym naciskiem na efektywne wykorzystanie narzędzi AI w praktyce - powiedział Head of Engineering portali z ofertami pracy justjoin.it & rocketjobs.pl Paweł Baraniewicz.