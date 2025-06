Gorący sprzeciw wobec podwyżki płacy minimalnej: To cios w małe firmy!

rozwiń >

Stanowczy głos Minister Majewskiej w sprawie płacy minimalnej

W debacie nad wysokością minimalnego wynagrodzenia w roku 2026 swoje stanowisko przedstawiła Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska. W piśmie do Premiera Donalda Tuska oraz Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy zauważyła ona, że w ostatnich latach płaca minimalna rośnie bardzo szybko, co budzi niepokój wśród przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP.

Rosnące koszty pracownicze jako bariera rozwoju

Według słów Agnieszki Majewskiej „rosnące koszty pracownicze są jedną z najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców barier w prowadzeniu działalności gospodarczej”. Dodatkowo naturalną konsekwencją szybkiego podnoszenia wysokości minimalnego wynagrodzenia jest nacisk na pracodawców, by podnosili pensje pozostałym pracownikom niezależnie od kondycji finansowej firmy.

Skutkuje to często koniecznością likwidacji miejsc pracy lub odpływem lepiej wykwalifikowanych pracowników. Inny negatywny skutek to spłaszczenie struktury zarobków, co może zniechęcać pracowników do podnoszenia kwalifikacji.

Oderwanie od realiów gospodarczych

Powołując się na wyniki badań, Minister Majewska podkreśla, że w ostatnich latach „podnoszenie minimalnego wynagrodzenia za pracę realizowane jest w oderwaniu od realnych możliwości ekonomicznych polskich przedsiębiorców, a nakładane na nich w ostatnim czasie obciążenia zaczęły rosnąć znacznie szybciej niż generowane przez ich firmy zyski”.

Wzrost płacy minimalnej to także wyższe składki i kary

Rzecznik MŚP zauważa, że szybkie tempo wzrostu minimalnej płacy przekłada się też na wysokość innych opłat, na przykład składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców korzystających z ulgi Mały ZUS Plus czy wysokość wielu kar pieniężnych.

Wszystko to skutkuje pogorszeniem się warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego wszelkie zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia powinny być poprzedzone pogłębionym dialogiem, który uwzględnia słuszne interesy wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Zastrzeżenia wobec propozycji MRPiPS

Minister Majewska zwraca też uwagę, że przedstawione ostatnio propozycje podniesienia płacy minimalnej są znacznie wyższe niż wartość wynikająca z obowiązujących regulacji.

Rzecznik MŚP podziela w związku z tym obawy wyrażone przez organizacje pracodawców wobec propozycji wysuniętej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie uwzględnia ona zasady dialogu społecznego ani potrzeb i realnych możliwości polskich firm.

Deregulacja nie wystarczy

Z aprobatą odnotowując wysiłki na rzecz deregulacji gospodarki, Agnieszka Majewska wskazuje, że nie zrównoważą one nakładanych na przedsiębiorców ciężarów ekonomicznych, wynikających np. z zasad ustalania wysokości składki zdrowotnej, jak również dodawania nowych regulacji, które nakładają na firmy obowiązki skutkujące rosnącymi kosztami pracowniczymi.

„Niewystarczająca ilość proprzedsiębiorczych zmian obniża konkurencyjność polskich firm i ma negatywny wpływ na możliwość ich rozwoju” – konkluduje Minister Majewska.

Kim jest Rzecznik MŚP?

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN, działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.