8 tysięcy złotych to już średnia! Tak zarabia się dziś w Polsce

Polacy zarabiają coraz więcej – przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej przekroczyło 8 tysięcy złotych miesięcznie i wyniosło 8 181,72 zł. GUS ogłosił, że to aż o 13,6% więcej niż rok wcześniej, co oznacza najszybszy wzrost płac od lat. Stabilnie rośnie też zatrudnienie, a największe zmiany zachodzą w sektorach usługowych. Gdzie zarabia się najlepiej, a gdzie wciąż najskromniej? Która branża odnotowała najwyższy wzrost płac? Sprawdzamy, co mówią najnowsze dane i jak zmienia się struktura rynku pracy w Polsce.

Rekordowy wzrost przeciętnych wynagrodzeń w Polsce. Przekroczono 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w Polsce w 2024 roku. Wynika z nich, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło aż 8 181,72 zł. To oznacza wzrost nominalny o 13,6% w stosunku do roku poprzedniego. Co ciekawe, tempo wzrostu płac w 2024 roku było wyższe niż w 2023 roku, kiedy to wynagrodzenia wzrosły o 13,1% względem 2022 roku.

Tym samym 2024 rok przechodzi do historii jako kolejny, w którym płace w Polsce znacząco rosną. Jest to także sygnał kontynuacji trendu odbudowy siły nabywczej Polaków po latach wysokiej inflacji. Co ważne, wzrost dotyczył wszystkich sekcji PKD, choć w różnym stopniu.

Stabilne zatrudnienie, z lekkim wzrostem. Gdzie przybywa miejsc pracy?

Według GUS, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 11 milionów etatów, co oznacza wzrost o 0,3% względem roku 2023. Najwięcej miejsc pracy – aż 22,5% ogółu etatów – było skupionych w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Ten sektor pozostaje największym pracodawcą w Polsce.

Najbardziej dynamiczny wzrost zatrudnienia zanotowano jednak w sektorach związanych z usługami i opieką:

Zakwaterowanie i gastronomia – wzrost o 3,1%

– wzrost o 3,1% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność związana z kulturą i rozrywką – wzrost o 2,1%

Dane te wskazują na rosnącą rolę usług w strukturze zatrudnienia w Polsce, szczególnie w kontekście postpandemicznej odbudowy oraz zwiększonego popytu na usługi zdrowotne i kulturalne.

Gdzie zarabia się najwięcej, a gdzie najmniej? Duże różnice między poszczególnymi branżami

Choć średnie wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej przekroczyło 8 tysięcy złotych, rozpiętość płac między poszczególnymi branżami pozostaje duża.

W 2024 roku:

Najniższe średnie wynagrodzenie zanotowano w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia – 5 516,44 zł , czyli aż o 32,6% mniej niż średnia krajowa.

– , czyli niż średnia krajowa. Najwyższe – w sekcji Informacja i komunikacja – 13 459,50 zł, czyli o 64,5% więcej niż przeciętne wynagrodzenie ogólnopolskie.

Te dane jasno pokazują, że sektor IT i technologii pozostaje liderem jeśli chodzi o zarobki w Polsce. Z kolei branża hotelarsko-gastronomiczna, mimo rosnącego zatrudnienia, nadal pozostaje na dole tabeli płac.

Wzrosty wynagrodzeń w każdej branży. Liderem jest edukacja

Co istotne, we wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrosty płac nominalnych względem roku 2023. Wzrosty te jednak różniły się znacznie w zależności od branży:

Największy wzrost : Edukacja – 24,2%

: Najmniejszy wzrost: Górnictwo i wydobywanie oraz Pozostała działalność usługowa – 2,3%

Dynamiczny wzrost płac w edukacji może być skutkiem zwiększonych nakładów budżetowych na ten sektor oraz presji płacowej ze strony pracowników oświaty. Z kolei umiarkowane wzrosty w górnictwie mogą świadczyć o wyhamowaniu inwestycji i stabilizacji w tym sektorze.

Realne zmiany na rynku pracy w Polsce

Dane GUS za 2024 rok rysują obraz gospodarki, w której płace rosną szybciej niż zatrudnienie, a struktura rynku pracy stopniowo się zmienia. Sektory usługowe zyskują na znaczeniu, podobnie jak branże kreatywne i opiekuńcze. Przekroczenie granicy 8 tys. zł średniego wynagrodzenia brutto to symboliczny krok, który pokazuje, jak szybko zmienia się polski rynek pracy.

Warto jednak pamiętać, że mimo imponujących wzrostów nominalnych, różnice w płacach między branżami nadal są bardzo wyraźne. Wzrost wynagrodzeń w takich sektorach jak edukacja może być uznany za krok w dobrym kierunku, jednak inne, jak gastronomia, wciąż pozostają nisko opłacane.

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2024 r.