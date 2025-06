W Bułgarii euro od 1 stycznia 2026 r. A w Polsce?

Istnieje pewna grupa rodzin, które otrzymują znacznie większe wsparcie finansowe na dziecko niż tylko 800 plus czy 300 plus. Zwykle rodziny te dostają 1517 zł (czy 1002 zł) miesięcznie na dziecko + dodatek 306 zł. (sic!). To są naprawdę wysokie kwoty, bo przykładowo przy 3. dzieci daje to już ponad 4000 zł, do tego jeszcze 800 plus na każde dziecko. Co więcej, rodziny i tym samym dzieci otrzymują często jeszcze inną, zindywidualizowaną pomoc finansową czy rzeczową np. od starosty. Osoby otrzymujące świadczenie mówią wprost: nam się to należy. Kiedy, jak wnioskować i dla kogo?