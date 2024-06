Będzie nowa waluta międzynarodowa – czy to w związku z pojawieniem się The Unit banki centralne na wyścigi kupują złoto

W bankach pojawi się nowa waluta - The Unit. Nadchodzi rewolucja w płatnościach międzynarodowych. Nowy, zdecentralizowany ekosystem monetarny krajów BRICS+ o nazwie The Unit, ujrzy niebawem światło dzienne, przy okazji wywracając do góry nogami obecne reguły gry.

The Unit, nowa jednostka rozliczeniowa, która w 40% oparta będzie na złocie, już teraz wywołuje wiele dyskusji. Czy realnie ma szansę powstać i czy to w obawie przed nią banki centralne cały czas w szalonym tempie kupują złoto?

Nowa waluta The Unit: jak powstała, po co i kto z niej ma korzystać

REKLAMA

Jak tłumaczy Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex. nowa jednostka rozliczeniowa ma się nazywać: The Unit. Jej koncepcja została już omówiona przez grupę roboczą ds. usług finansowych i inwestycji powołaną przez Radę Biznesu BRICS+ i ma poważne szanse, aby zostać wdrożona już w przyszłym roku.

Według twórców The Unit, jest to nowy system, który rozwiązuje kluczowy problem geoekonomiczny, czyli globalny kryzys zaufania. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest to wprost nawiązanie do zamrożonych przez Zachód, rosyjskich rezerw walutowych.

Nowa waluta ma być rozwiązaniem szybkim, niezawodnym i efektywnym ekonomicznie w zakresie płatności transgranicznych. Jednostka ta ma zmienić zasady gry jako nowa forma waluty międzynarodowej, która może być emitowana w sposób zdecentralizowany, a następnie uznawana i regulowana na poziomie krajowym.

Oferuje ona unikalne rozwiązanie wąskich gardeł w globalnej infrastrukturze finansowej, a więc kwalifikuje się zarówno do tradycyjnych operacji bankowych, jak i do najnowszych form bankowości cyfrowej.

Z definicji The Unit może również pomóc w przezwyciężeniu manipulowania cenami w handlu towarami poprzez utworzenie eurazjatyckiej giełdy, na której handel i rozliczenia będą mogły odbywać się w nowej walucie, łącząc przepływy handlowe i kapitał, torując w ten sposób drogę do rozwoju nowych produktów finansowych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Siła The Unit polega na usunięciu bezpośredniej zależności od walut innych narodów i zaoferowaniu wszystkim, globalnym uczestnikom rynku nowej formy apolitycznego pieniądza – z ogromnym potencjałem w zakresie zakotwiczenia sprawiedliwego handlu i inwestycji.

Nowa waluta The Unit: jak wpływa na to co teraz się dzieje na rynku złota

REKLAMA

Tomasz Gessner zwraca też uwagę na fakt, iż The Unit będzie zakotwiczona w 40% w złocie oraz w 60% w koszyku walut BRICS+.

– I tutaj pojawia się potencjalnie słabe ogniwo. Nie udało mi się do tej pory odnaleźć wzmianki o wymienialności na złoto, więc gdyby okazało się, że to propozycja podobna do tej ostatniej w Zimbabwe, użytkownicy The Unit musieliby się ponownie opierać na wierze, że jakieś złoto jest gdzieś zdeponowane, ale do ręki go nie dostaną. Oczywiście to, że nie pojawia się to w tym artykule nie oznacza, że z czasem nie zostanie to doprecyzowane – wyjaśnia ekspert.

– To potencjalnie moment, w którym kraje takie jak Chiny, ale i Rosja, mogą się odsłonić w zakresie rzeczywistych ilości posiadanego w swoich rezerwach złota, o zasobach którego spekuluje się od dłuższego czasu – wskazuje Tomasz Gessner, główny analityk Tavex. I druga kwestia to 60% pokrycie w walutach krajów BRICS+. Aby zwiększyć wiarygodność całego projektu, przed jego startem przydałoby się jeszcze wzmocnić również koszyk tych walut, np. dokładając jakieś zabezpieczenie o wydobywane w poszczególnych krajach BRICS+ surowce – dodaje Tomasz Gessner.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto pamiętać, że od 2010 roku banki centralne stały się kupcami netto złota, natomiast proces ten zdecydowanie przybrał na sile w ostatnich latach, a głównymi kupującymi są kraje wschodniego bloku gospodarczego.

Absolutny rekord padł w 2022 roku (niemal wyrównany w roku ubiegłym), kiedy to Zachód nałożył sankcje na Rosję, mrożąc jej rezerwy walutowe oraz wykluczając z systemu płatności SWIFT. To wówczas przyspieszyły procesy uniezależniania się od dolara oraz amerykańskich obligacji skarbowych, a ich miejsce zaczęło zastępować pozbawione ryzyka kontrahenta złoto.

Nowa waluta The Unit: jakie znajdzie zastosowanie praktyczne

Celem The Unit ma być przede wszystkim harmonizacja przepływów handlowych i finansowych poprzez trzymanie ich z dala od nacisków politycznych lub zasad, które można dowolnie zmieniać (tu kolejne nawiązanie między wierszami do zamrożonych rezerw Rosji). Nieuniknioną konsekwencją jest suwerenność finansowa.

W całym procesie liczy się niezależna polityka monetarna nastawiona na wzrost gospodarczy. Nowa jednostka oferować ma pełny, niezależny ekosystem, uzupełniający infrastrukturę monetarną, który z pewnością można rozszerzyć na chętnych partnerów spoza grupy BRICS+.

The Unit uzyskała już wsparcie Rady Biznesu BRICS i znajduje się w porządku obrad kluczowego spotkania ministerialnego w Rosji w przyszłym miesiącu, podczas którego zostanie opracowany plan działania na szczyt w październiku w Kazaniu. Oznacza to, że projekt ma prawo znaleźć się na stole jako poważny temat omawiany w ramach BRICS+ i ostatecznie zostać przyjęty w przyszłym roku.

Jego atrakcyjność może rozciągać się od Elona Muska po New Development Bank, angażując szereg kluczowych globalnie uczestników.

– Warto też pilnie śledzić szczegóły wizyty Putina w Pekinie, bowiem mogą się tam pojawić jakieś uwiarygadniające odniesienia do tego projektu. W tym kontekście przypomnijcie sobie słynne pożegnanie tych dwóch Panów z marca ubiegłego roku, w trakcie którego padła deklaracja jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia oraz zmian, jakie nie miały miejsca od 100 lat – podsumowuje Tomasz Gessner, główny analityk Tavex.