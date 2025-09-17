Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok
REKLAMA
REKLAMA
Od stycznia 2026 roku minimalna pensja za pracę wzrośnie do 4806 zł. Stawka godzinowa za pracę wyniesie natomiast 31,40 zł. Decyzja, w formie rozporządzenia Rady Ministrów, została podpisana przez premiera Donalda Tuska i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oto szczegóły.
- Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok
- Podwyżka płacy minimalnej od 2026 roku
- Jak ustalana jest płaca minimalna?
Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok
W Polsce minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, co oznacza kwotę około 3511 zł netto (na rękę), po odliczeniu składek i zaliczki na podatek PIT. Jest to jedyna zmiana płacy minimalnej w tym roku, a kwota ta będzie obowiązywała przez cały rok 2025.
REKLAMA
REKLAMA
Podwyżka płacy minimalnej od 2026 roku
Rząd podjął decyzję o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, co zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw po podpisaniu przez premiera Donalda Tuska. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.
- Płaca minimalna wzrośnie do 4806 zł brutto.
- Minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł brutto.
Podwyżka ta jest kluczowa, gdyż bezpośrednio wpłynie na zarobki około 3 milionów Polaków zatrudnionych na najniższej krajowej.
Jak ustalana jest płaca minimalna?
Proces ustalania wysokości płacy minimalnej w Polsce jest złożony i reguluje go ustawa. Jest to proces wieloetapowy, który obejmuje negocjacje z partnerami społecznymi, takimi jak związki zawodowe i organizacje pracodawców. Kluczowe zasady, którymi kierują się decydenci, to:
REKLAMA
- Wzrost inflacji: Coroczny wzrost płacy minimalnej musi być co najmniej równy prognozowanemu wzrostowi cen, czyli inflacji.
- Wzrost PKB: Dodatkowo, jeśli w pierwszym kwartale danego roku płaca minimalna jest niższa niż połowa średniego wynagrodzenia w gospodarce, jej wzrost musi zostać powiększony o dwie trzecie prognozowanego wzrostu PKB.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA