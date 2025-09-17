REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok

Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2025, 11:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
płaca minimalna 2026 netto brutto wysokość kwota
Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od stycznia 2026 roku minimalna pensja za pracę wzrośnie do 4806 zł. Stawka godzinowa za pracę wyniesie natomiast 31,40 zł. Decyzja, w formie rozporządzenia Rady Ministrów, została podpisana przez premiera Donalda Tuska i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oto szczegóły.

Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok

W Polsce minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, co oznacza kwotę około 3511 zł netto (na rękę), po odliczeniu składek i zaliczki na podatek PIT. Jest to jedyna zmiana płacy minimalnej w tym roku, a kwota ta będzie obowiązywała przez cały rok 2025.

REKLAMA

REKLAMA

Podwyżka płacy minimalnej od 2026 roku

Rząd podjął decyzję o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, co zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw po podpisaniu przez premiera Donalda Tuska. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

  • Płaca minimalna wzrośnie do 4806 zł brutto.
  • Minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł brutto.

Podwyżka ta jest kluczowa, gdyż bezpośrednio wpłynie na zarobki około 3 milionów Polaków zatrudnionych na najniższej krajowej.

Jak ustalana jest płaca minimalna?

Proces ustalania wysokości płacy minimalnej w Polsce jest złożony i reguluje go ustawa. Jest to proces wieloetapowy, który obejmuje negocjacje z partnerami społecznymi, takimi jak związki zawodowe i organizacje pracodawców. Kluczowe zasady, którymi kierują się decydenci, to:

REKLAMA

  • Wzrost inflacji: Coroczny wzrost płacy minimalnej musi być co najmniej równy prognozowanemu wzrostowi cen, czyli inflacji.
  • Wzrost PKB: Dodatkowo, jeśli w pierwszym kwartale danego roku płaca minimalna jest niższa niż połowa średniego wynagrodzenia w gospodarce, jej wzrost musi zostać powiększony o dwie trzecie prognozowanego wzrostu PKB.
Powiązane
Tym, którzy są po pięćdziesiątce przysługuje co miesiąc nawet ponad 2 tysiące złotych. Ten nowy przepis już obowiązuje
Tym, którzy są po pięćdziesiątce przysługuje co miesiąc nawet ponad 2 tysiące złotych. Ten nowy przepis już obowiązuje
Blisko 5 tysięcy złotych dla każdego. Staż pracy nie ma znaczenia. Wielka zmiana w przepisach. Pracodawca musi pieniądze wypłacić
Blisko 5 tysięcy złotych dla każdego. Staż pracy nie ma znaczenia. Wielka zmiana w przepisach. Pracodawca musi pieniądze wypłacić
Nowe prawo pracy od 2026 roku! Szybciej dostaniesz awans, nagrody jubileuszowe, dłuższe urlopy i wyższe dodatki
Nowe prawo pracy od 2026 roku! Szybciej dostaniesz awans, nagrody jubileuszowe, dłuższe urlopy i wyższe dodatki
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowy urlop w Kodeksie pracy. 105 dni wolnego płatnego w 100 proc. Sprawdź, komu przysługuje!
17 wrz 2025

W 2025 roku wprowadzono do Kodeksu pracy nowy rodzaj urlopu, który przeznaczony jest dla rodziców wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu wymagają dłuższego pobytu w szpitalu. Maksymalny czas jego trwania wynosi 15 tygodni. Oto szczegóły.

Dokumentacja medyczna na komisję. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności?
17 wrz 2025

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności to nie tylko formalność, ale często warunek otrzymania świadczeń, ulg podatkowych czy zniżek komunikacyjnych. Żeby komisja mogła wydać decyzję, potrzebujesz pełnej i aktualnej dokumentacji medycznej. Sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować, gdzie je zdobyć i dlaczego ich kompletność ma kluczowe znaczenie dla szybkiego rozpatrzenia wniosku.
Od kiedy KSeF: co to za system faktur, co warto wiedzieć? Dla kogo będzie obowiązkowy w 2026 roku?
17 wrz 2025

No i staje przed nami nowe wyzwanie. Nadchodzi koniec tradycyjnego modelu księgowości. Od 1 lutego 2026 r. największe podmioty będą musiały wystartować z wystawianiem faktur przez KSeF. Natomiast wszyscy odbiorcy będą musieli za pośrednictwem KSeF te faktury odbierać. Dla kogo w 2026 r. system KSeF będzie obowiązkowy?
Wielka zmiana w ZUS. Koniec z obowiązkiem informowania o zarobkach. Ułatwienia dla 600 tysięcy emerytów i rencistów
17 wrz 2025

Od początku 2027 roku świadczeniobiorcy, w tym osoby na wcześniejszych emeryturach i rentach, nie będą już zobligowani do corocznego informowania ZUS o swoich dodatkowych dochodach. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o rencie socjalnej, który został opracowany przez MRPiPS. Oto szczegóły.

REKLAMA

Konsekwencje dla łańcucha dostaw przez zamknięcie kolejowego przejścia granicznego w Małaszewiczach w związku z manewrami Zapad-2025
17 wrz 2025

Polska zdecydowała o czasowym zamknięciu kolejowych przejść granicznych z Białorusią, w tym kluczowego węzła w Małaszewiczach. Powodem są zakrojone na szeroką skalę rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025. Decyzja ta, choć motywowana względami bezpieczeństwa, rodzi poważne skutki gospodarcze i logistyczne, uderzając w europejsko-azjatyckie łańcuchy dostaw.
Stażysta w firmie na zupełnie nowych zasadach. 7 najważniejszych założeń planowanych zmian
17 wrz 2025

Stażyści będą otrzymywali określone wynagrodzenie, a pracodawcy będą musieli podpisywać z nimi umowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło założenia projektu nowej ustawy.
W okresie ochronnym przed emeryturą pracodawca może wręczyć wypowiedzenie zmieniające
17 wrz 2025

Zasadą wynikającą z prawa pracy jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Pracodawca może jednak wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające. Jeśli osoba zatrudniona nie zaakceptuje nowych warunków pracy, dochodzi wówczas do rozwiązania stosunku pracy. Kiedy dopuszcza się wypowiedzenie zmieniające w trakcie okresu ochronnego przed emeryturą?
Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok
17 wrz 2025

Od stycznia 2026 roku minimalna pensja za pracę wzrośnie do 4806 zł. Stawka godzinowa za pracę wyniesie natomiast 31,40 zł. Decyzja, w formie rozporządzenia Rady Ministrów, została podpisana przez premiera Donalda Tuska i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oto szczegóły.

REKLAMA

Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – definicja, choroby, prawa i świadczenia
17 wrz 2025

Lekki stopień niepełnosprawności nie wyklucza z pracy ani życia społecznego, ale daje dodatkowe przywileje. W 2025 roku osoby z takim orzeczeniem mogą liczyć na ulgę rehabilitacyjną w podatku, refundację części składek ZUS, a w razie trudnej sytuacji także na zasiłek okresowy. Sprawdź, komu przyznaje się lekki stopień i jakie wsparcie zapewniają PFRON oraz MOPS.
Polska jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w Europie
17 wrz 2025

Globalna relokacja kosztów zmienia mapę biznesu, ale w Europie Środkowej Polska nadal pozostaje jednym z najpewniejszych punktów odniesienia dla firm szukających balansu między ceną a bezpieczeństwem.

REKLAMA