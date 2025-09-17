Od stycznia 2026 roku minimalna pensja za pracę wzrośnie do 4806 zł. Stawka godzinowa za pracę wyniesie natomiast 31,40 zł. Decyzja, w formie rozporządzenia Rady Ministrów, została podpisana przez premiera Donalda Tuska i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oto szczegóły.

Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok

W Polsce minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, co oznacza kwotę około 3511 zł netto (na rękę), po odliczeniu składek i zaliczki na podatek PIT. Jest to jedyna zmiana płacy minimalnej w tym roku, a kwota ta będzie obowiązywała przez cały rok 2025.

Podwyżka płacy minimalnej od 2026 roku

Rząd podjął decyzję o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, co zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw po podpisaniu przez premiera Donalda Tuska. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

Płaca minimalna wzrośnie do 4806 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł brutto.

Podwyżka ta jest kluczowa, gdyż bezpośrednio wpłynie na zarobki około 3 milionów Polaków zatrudnionych na najniższej krajowej.

Jak ustalana jest płaca minimalna?

Proces ustalania wysokości płacy minimalnej w Polsce jest złożony i reguluje go ustawa. Jest to proces wieloetapowy, który obejmuje negocjacje z partnerami społecznymi, takimi jak związki zawodowe i organizacje pracodawców. Kluczowe zasady, którymi kierują się decydenci, to:

