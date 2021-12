Podatek katastralny – zostanie wprowadzony w Polsce?

Wraz z dynamicznie rosnącymi cenami mieszkań w przestrzeni publicznej pojawił się temat podatku katastralnego w Polsce i konieczności jego wprowadzenia, aby ograniczyć zakupy spekulacyjne i ograniczyć liczbę pustostanów.

Podatek katastralny – czy zostanie wprowadzony jako element Polskie Ładu?

- Nie będziemy wprowadzać podatku katastralnego rozumianego jako podatek od wartości nieruchomości powszechnie płaconego przez wszystkich Polaków - zapewnił w poniedziałek wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Dodał, że resort przygląda się natomiast problemowi pustostanów.

Uściński był pytany podczas poniedziałkowej konferencji, czy planowane są zmiany w opodatkowaniu nieruchomości mieszkaniowych, np. wprowadzenie podatku od pustostanów lub tzw. flippingu jako rozszerzenie rozwiązań w sektorze mieszkaniowym zakładanych w Polskim Ładzie.

Wiceszef MRiT zapewnił, że rząd nie będzie wprowadzać podatku katastralnego rozumianego jako podatek od wartości nieruchomości powszechnie płaconego przez wszystkich Polaków. "Takich planów nie ma" - zaznaczył.

Będą regulacje dotyczące pustostanów?

Jednocześnie poinformował, że resort cały czas analizuje problem pustostanów.

- Wiemy, że pojawia się na rynku problem pustostanów. Nie możemy dopuścić do tego, żeby był to masowy problem, by nowe mieszkania stały puste i oczekiwały na wzrost wartości, zamiast być wynajmowane - stwierdził Uściński.

Minister dodał, że ważne, by mieszkania, które są budowane na polskim rynku, trafiały do polskich rodzin i by polskie rodziny mogły w tych mieszkaniach mieszkać.

W listopadzie zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewniały, że rząd nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego, a informacje, które pojawiły się w przestrzeni medialnej na ten temat są nieprawdziwe. Wtedy także resort rozwoju podał w oświadczeniu, że monitoruje sytuację dotyczącą pustostanów i analizuje różne rozwiązania.

- W zakresie swojej właściwości potwierdzamy, że dostrzegamy problem tzw. pustostanów, czyli mieszkań kupowanych wyłącznie w celach inwestycyjnych, które nie są przez nabywcę ani zamieszkiwane, ani wynajmowane. Analizujemy też kwestię tzw. flippingu, czyli nabywania mieszkań w celu ich szybkiej sprzedaży po wyższej cenie - poinformowało MRiT