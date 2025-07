Wymaga się od nich wyjątkowego zaangażowania, muszą sobie radzić z dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Niektórzy nie są stanie pracować do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wyjściem z tej sytuacji dla tej grupy zawodowej jest tak zwane świadczenie kompensacyjne. To odpowiednik pomostówki. Comiesięczne przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą wynieść nawet 4 tysiące złotych. Kto może liczyć na taki przywilej?

Kto się może ubiegać o świadczenie kompensacyjne

To odpowiednik emerytur pomostowych, ale nie wszyscy na ten przywilej mogą liczyć. Świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko nauczycielom. Dla wielu z nich to możliwość wcześniejszego zakończenia pracy w zawodzie, który nie tylko wymaga wyjątkowego zaangażowania. Wiąże się też z dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym.

Żeby kompensówkę otrzymać, należy spełnić określone wymagania. Kobiety muszą ukończyć 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Kolejny warunek to przepracowanie najmniej trzydziestu lat, z wliczeniem okresów składkowych i nieskładkowych. Co ważne, nauczycielski staż musi wynosić co najmniej dwadzieścia lat i to przynajmniej na pół etatu.

Co ważne, świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom zatrudnionym w instytucjach edukacyjnych spełniających odpowiednie wymogi. To między innymi szkoły publiczne i niepubliczne, z wyjątkiem tych bez uprawnień publicznych, także placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz specjalne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie kompensacyjne

Do wniosku o świadczenie kompensacyjne trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej, także dokumenty, które potwierdzają okresy, między innymi pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej. Na tej liście muszą się też znaleźć dokumenty potwierdzające wynagrodzenie przed stycznia 1999 roku oraz informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych.

Ile wynosi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W odróżnieniu od emerytur pomostowych kompensówki są świadczeniem wygasającym. Jaka była ich średnia w wybranych miesiącach ubiegłego roku? W styczniu 2024 roku było to 3557 zł, w czerwcu 3986 zł, w październiku 4329 zł, listopadzie - 4123 zł, w grudniu 4054 zł.

Jeśli ktoś po otrzymaniu świadczenia kompensacyjnego podejmie tak zwaną pracę nauczycielską, wypłata zostanie wstrzymana bez względu na to, jaki będzie to wymiar pracy lub jakie zarobki uzyska. W sytuacji podjęcia innego rodzaju zatrudnienia, ZUS zmniejszy wysokość świadczenia kompensacyjnego na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent.

Czy można pracować, kiedy pobiera się świadczenie kompensacyjne?

Uzyskaniu świadczenia kompensacyjnego wyklucza podejmowanie pracy w tym samym zawodzie. ZUS to monitoruje. Jeśli ktoś przepisy złamie, wypłata pieniędzy zostanie zawieszona. Można jedna dorabiać w innej branży, pod warunkiem, że dochody nie przekroczą określonych limitów. W takiej sytuacji ,ZUS zmniejszy wysokość świadczenia kompensacyjnego na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent.