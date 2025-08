Kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Donald Tusk zabrał głos

Kwota wolna od podatku miała wzrosnąć do 60 tys. zł – to jedna z głównych obietnic Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk studzi jednak nadzieje: zmiana nie nastąpi ani w 2026, ani najpewniej w 2027 roku. Prezydent elekt zapowiada: jeśli Sejm nie zadziała, zrobi to sam.

rozwiń >

Podwojenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł było jedną z kluczowych obietnic Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej. Dla milionów podatników miało oznaczać realne oszczędności i odciążenie budżetów domowych. Jednak zarówno premier Donald Tusk, jak i minister finansów Andrzej Domański sygnalizują, że realizacja tej reformy nie nastąpi ani w 2026, ani najpewniej w 2027 roku. W tle pojawiają się ograniczenia budżetowe, wysokie wydatki na obronność i brak miejsca w planie finansowym państwa. Tymczasem prezydent elekt Karol Nawrocki zapowiada własną inicjatywę ustawodawczą, jeśli Sejm nie zadziała. Czy to wystarczy, by przełamać impas?

REKLAMA

Obietnica Donalda Tuska pod znakiem zapytania. Rząd hamuje wzrost kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł

REKLAMA

Podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 60 tys. zł to jedna z najbardziej rozpoznawalnych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Od miesięcy temat ten powraca w mediach, budząc nadzieje wielu Polaków na realne odciążenie domowych budżetów. Jednak w środę, w programie „Fakty po Faktach” w TVN24, premier Donald Tusk ostudził te oczekiwania.

– Pracujemy nad kwotą wolną od podatku. Nie sądzę, żeby to było możliwe już w 2027 r. – przyznał szef rządu w rozmowie z Piotrem Kraśko. Dodał, że choć podniesienie kwoty wolnej to ważny cel, obecne priorytety budżetowe – zwłaszcza związane z bezpieczeństwem narodowym – ograniczają pole manewru.

Minister finansów: "W budżecie na 2026 rok się nie zmieści"

Również minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że podwojenie kwoty wolnej z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł nie znajdzie się w projekcie budżetu na 2026 rok.

– Myślę, że w tym budżecie na rok 2026 kwota wolna w kwocie 60 000 zł się nie zmieści – powiedział Domański w programie TVP Info. Podkreślił jednak, że resort nie porzuca tego pomysłu i "pracuje nad realizacją obietnicy w dłuższej perspektywie".



Na pytanie, czy plan ten może zostać wdrożony w 2027 roku, minister odpowiedział dyplomatycznie: „Będziemy nad tym pracować”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie podziały się pieniądze? Donald Tusk: "5 proc. PKB na obronność"

Premier Donald Tusk wskazał, że jednym z powodów, dla których realizacja tej kosztownej reformy jest obecnie trudna, są wydatki na obronność, które osiągają w Polsce historyczne maksimum.

– Dziś w Polsce wydajemy 5 proc. PKB na obronę, najwięcej w całej Europie – powiedział w TVN24. – To więcej, niż zakładałem, że będziemy musieli wydać. Traktuję obywateli poważnie i uczciwie – jeśli wydajemy tak wiele na zbrojenia i bezpieczeństwo narodowe, musimy być szczerzy, że są to pieniądze, które ograniczają inne wydatki budżetowe.

Ile to wszystko będzie kosztować? To ogromne obciążenie dla budżetu państwa

Z danych podanych przez wiceministra finansów Jarosława Nemenana w marcu 2025 roku wynika, że koszt podwojenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł wyniósłby aż 55,9 miliarda złotych rocznie.

To ogromne obciążenie dla budżetu państwa, szczególnie w kontekście rosnących wydatków na bezpieczeństwo, ochronę zdrowia czy transformację energetyczną. Wprowadzenie takiej zmiany bez dodatkowych źródeł finansowania mogłoby oznaczać konieczność cięć w innych obszarach lub podniesienia podatków dla najbogatszych.

Co oznacza kwota wolna od podatku 60 tys. zł?

REKLAMA

Kwota wolna od podatku to część dochodu, która nie podlega opodatkowaniu. Obecnie w Polsce wynosi 30 tys. zł, co oznacza, że osoby zarabiające do tej kwoty nie płacą podatku dochodowego PIT. Jej podniesienie do 60 tys. zł oznaczałoby pełne zwolnienie z podatku dla wszystkich zarabiających do ok. 5 tys. zł brutto miesięcznie, a osoby z wyższymi dochodami również zapłaciłyby mniej.

Zmiana taka byłaby odczuwalna szczególnie dla klasy średniej oraz osób pracujących na umowach o pracę, które obecnie płacą relatywnie wysoki PIT w porównaniu do samozatrudnionych i korzystających z podatków liniowych.

Czy prezydent elekt pomoże w realizacji tej obietnicy?

W kontekście rosnącego napięcia wokół realizacji tej obietnicy ważny głos zabrał prezydent elekt Karol Nawrocki, który w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” zadeklarował gotowość do współpracy z rządem w tej sprawie: – Są sprawy, w których mogę premierowi pomóc. Rząd może liczyć, że podpiszę ustawę wprowadzającą kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tys. zł rocznie. Powiem więcej: jeśli takiej ustawy w najbliższym czasie Sejm nie przyjmie, skorzystam z inicjatywy ustawodawczej – zapowiedział prezydent elekt.

To mocne polityczne wsparcie, które może znacząco wpłynąć na dynamikę prac legislacyjnych. Wypowiedź ta odbierana jest jako presja na Sejm, by nie odwlekać decyzji w tej sprawie. Choć prezydent nie może samodzielnie wprowadzić ustawy, jego inicjatywa ustawodawcza może rozpocząć proces parlamentarny i wymusić zajęcie stanowiska przez kluby poselskie.

Kiedy i czy w ogóle? Może etapami?

Choć Koalicja Obywatelska zapewniała przed wyborami, że kwota wolna zostanie podniesiona do 60 tys. zł jeszcze w tej kadencji, dziś coraz wyraźniej widać, że może to być trudne do zrealizowania nawet do 2027 roku.

Eksperci wskazują, że jeśli reformę uda się w ogóle wdrożyć, to w sposób stopniowy, np. poprzez etapowe zwiększanie kwoty wolnej w kolejnych latach – np. do 40 tys. zł w 2026 r., 50 tys. zł w 2027 r. i dopiero finalnie do 60 tys. zł w końcówce kadencji.

Polecamy: Komplet podatki 2025

Co dalej z kwotą wolną od podatku 60 tys. zł?

Na ten moment rząd nie wskazuje żadnych konkretów dotyczących harmonogramu realizacji tej reformy. Budżet na 2026 rok nie uwzględni nowej kwoty, a według premiera nie ma pewności, czy będzie to możliwe również w 2027 roku.

Z kolei prezydent elekt wyraża gotowość do działania i – jeśli rząd nie przyspieszy – może sam zainicjować procedurę ustawodawczą. Obserwatorzy polityczni oceniają to jako potencjalny impuls, który może wymusić debatę i przyspieszyć decyzje w Sejmie.

Reasumując, choć obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł nadal pozostaje w planach, jej realizacja staje się coraz mniej pewna w najbliższych dwóch latach. Premier i minister finansów mówią o ograniczeniach budżetowych, ale głos prezydenta elekta może zmienić układ sił i ożywić parlamentarną debatę.

Czy Sejm podejmie wyzwanie? Czy rząd zdecyduje się na rozłożenie reformy na raty? Odpowiedzi poznamy zapewne już po uchwaleniu budżetu na 2026 rok.

Tabela: Jak wzrastała kwota wolna od podatku PIT w poszczególnych latach?

Kwota wolna od podatku, czyli roczna wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej, od której nie jest pobierany podatek dochodowy. Poniższa tabela pokazuje ile wynosiła w poszczególnych latach.

Rok Kwota wolna od podatku 2007 r. 3 013 zł 2008 r. - 2016 r. 3 089 zł 2017 r. 6 600 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 6 600 zł kwota wolna malała, natomiast w przedziale dochodów od 11 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania 2018 r. - 2021 r. 8 000 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 8 000 zł kwota wolna malała, w przedziale dochodów od 13 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania 2022 r. 30 000 zł

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2024 poz. 226).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265).