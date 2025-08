1878,91 zł brutto dodatkowo dla emerytów już we wrześniu 2025. Jednak nie każdy otrzyma pełną kwotę

Nowa benzyna E10 już od ponad roku zastępuje na stacjach tradycyjną Pb95, ale wielu kierowców nadal nie wie, że w starszych autach może powodować poważne problemy. Mechanicy ostrzegają: regularne tankowanie E10 w nieprzystosowanych samochodach może prowadzić do wycieków, korozji i kosztownych awarii. Niektóre modele są na to szczególnie narażone. Sprawdź, czy Twoje auto znajduje się na tej nieoficjalnej "czarnej liście". Zobacz, które silniki nie powinny korzystać z E10 i co możesz zrobić, by uniknąć usterek.