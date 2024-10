Sąd: KDR nie zawsze daje z automatu zwolnienie z opłat. Obywatel nie może wymusić zwolnienia [Przykład]

Tak jest w przypadku opłaty za śmieci. Niewiele osób wie, że Karta Dużej Rodziny, to także ulga w opłatach za śmieci. Ale tylko wtedy, gdy gmina wprowadzi taką ulgę - ma podstawę prawną, gmina musi jedynie z niej skorzystać. Wymaga to specjalnej uchwały. Do sądów trafiają sprawy posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy domagają się ulgi w opłatach za śmieci. Ale nie mają racji z takim roszczeniem. Jakby posiadacze KDR próbowali wymusić przyznanie im tej ulgi przez gminy. Tak się nie da.

Bo gmina może, ale nie musi wprowadzić zwolnienie. WSA: Karta Dużej Rodziny nie daje z automatu zwolnienia z opłat za śmieci Przykładem jest wyrok WSA w Warszawie z 25 kwietnia 2024 r. (III SA/Wa 1502/23) Link do wyroku Sprawę do sądu skierowała obywatelka, która w odwołaniu wskazała, że: 1) ma 77 lat, 2) jest niepełnosprawna i 3) ma Kartę Dużej Rodziny (z KDR wynikało według niej, że powinna być zwolnić ją od konieczności ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wskazała również, że wszystkie odpady zagospodarowuje na terenie swojej działki. Obywatelka powołała się na poniższy przepis: Karta Dużej Rodziny a podstawa prawna dla zwolnienia z opłat za śmieci Podstawą jest art. 6k ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proszę zwrócić uwagę na słowo "może". Oznacza, że ulga ma charakter ustawowy, ale jednocześnie jest to ulga fakultatywna - gmina nie musi jej wprowadzać. Ważne 4. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 1) w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938 i 2760), lub 2) rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424). Zwolnienie z opłat za śmieci - wyrok sądu o Karcie Dużej Rodziny: Odnosząc się do kwestii posiadania Karty Dużej Rodziny przez Stronę Skarżąca i jej twierdzeń o zwolnienie z ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadami, to uznać należy jest okoliczność ta w niniejszej sprawie nie skutkuje możliwością skorzystania ze zwolnienia z ww. tytułu. W myśl bowiem art. 6k ust. 4 u.c.p.g. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 oraz z 2022 r. poz. 2140, 2243 i 2754). Jednak w niniejszej sprawie Rada Miejska w R. uchwały w tym przedmiocie nie podjęła, zatem nie sposób wywodzić zaistnienia wskazanej ulgi. Zobacz również: Wyrok TK a emeryci. Dwa wzory. 1) Do ZUS i 2) do sądu. Postępowanie przeliczeniowe emerytur. Wyrównania i podwyżki

WSA: w sądach spory o odmowę przyznania „starego” świadczenia pielęgnacyjnego 2988 zł. Rodzice nie chcą "nowego" świadczenia Jakie zniżki i ulgi daje Karta Dużej Rodziny? (źródło gov.pl) W Polsce w ramach Karty Dużej Rodziny udzielane są dwa rodzaje zniżek: ustawowe oraz handlowe (nieustawowe). Zniżki ustawowe to zniżki na przejazdy kolejowe, darmowe wejścia do wszystkich parków narodowych na terenie Polski oraz zniżki na wyrobienie paszportu. - zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym, - 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym, - 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci, - bezpłatny wstęp do parków narodowych. Zniżki nieustawowe to ulgi udzielane przez podmioty prywatne.