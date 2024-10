MRiRW: Do 300 tys. zł dla rolników za straty z powodu warunków atmosferycznych, refundacja podatku rolnego i 5 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o trwających i planowanych wypłat, w ramach pomocy skierowanej do rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz do Kół Gospodyń Wiejskich.

Pomoc dla rolników z terenów dotkniętych powodzią

Producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym poniesione zostały straty powstałe na skutek powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., i w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, do 15 listopada 2024 r. mogą składać wnioski o dotację w wysokości:

4000 zł na 1 ha zalanych powierzchni niezebranych uprawy soi,

5000 zł na 1 ha zalanych powierzchni niezebranych upraw kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, konopi włóknistych, tytoniu, chmielu, lnu, winorośli, ziół, słonecznika lub warzyw.



Wnioski należy składać za pomocą teleinformatycznego systemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą rozpatrywane i pomoc będzie wypłacana na bieżąco.

Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dobiegają końca prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poddziałanie 5.2.

Celem wsparcia jest skoncentrowanie środków na pomocy rolnikom z obszarów objętych stanem klęski żywiołowej oraz uproszczenie procesu ubiegania się o pomoc oraz wydłużenie dotychczas ustalonego terminu na rozliczenie operacji. Wsparcie zostanie uruchomione wyłącznie dla gospodarstw z obszarów objętych stanem klęski żywiołowej, w których powstały szkody w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

O przyznanie wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty na poziomie co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej lub zwierzęcej w gospodarstwie.



Planowana maksymalna kwota wsparcia to 300 tys. zł, (wsparcie polega na refundacji 80 proc. kosztów kwalifikowalnych).



MRiRW jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie naboru wniosków oraz czas trwania naboru co najmniej do końca 2024 r.

Wnioski o płatność końcową rolnicy będą mogli złożyć do 31 sierpnia 2025 r. Na dodatkowy nabór w ramach poddziałania 5.2 PROW 2014-2020 planuje się przeznaczyć ok 20 mln zł.

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu

Producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem do 10 września 2024 r. gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję, i które wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej mogą składać wnioski o pomoc do 15 listopada 2024 r.



Pomoc ma formę dotacji w wysokości:

3000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 70 proc. plonu;

2000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc. plonu;

1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 50 proc. plonu.



Wnioski należy składać za pomocą teleinformatycznego systemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie wypłacana po zakończeniu naboru wniosków.

Refundacja III i IV raty podatku rolnego

Do 29 listopada 2024 r. wnioski o refundację III i IV raty podatku rolnego za 2024 r. mogą składać producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym poniesione zostały straty powstałe na skutek powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., i w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej. Pomoc będzie wypłacana na bieżąco.



Do 15 listopada 2024 r. wnioski o refundację III i IV raty podatku rolnego za 2024 r. mogą składać producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem do 10 września 2024 r. gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję, i które wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej. W tym przypadku pomoc będzie wypłacana po zakończeniu naboru wniosków.

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Do 29 listopada 2024 r. wnioski o pomoc w wysokości 5 tys. zł mogą składać Koła Gospodyń Wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze gminy, w której frekwencja w wyborach do Sejmu RP przeprowadzonych 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc.



Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła i na jego wniosek złożony na formularzu opracowanym przez ARiMR i udostępnionym na jej stronie internetowej.

Wnioski będą rozpatrywane i pomoc będzie wypłacana na bieżąco.

Wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich – stan realizacji

W ramach wypłat z tytułu tegorocznej kampanii dopłat od 16 do 25 października 2024 r. na konta rolników trafiło blisko 4,3 mld zł (ponad 3,25 mld zł – płatności bezpośrednie, 1,04 mld zł – płatności obszarowe).

W skali kraju zostały zrealizowane przelewy dla ponad 39 proc. ubiegających się o to wsparcie.

Z obszaru, na którym wystąpiła klęska żywiołowa zaliczki otrzymało do tej pory ponad 85 proc. rolników.

Zgodnie z zapowiedziami, w pierwszej kolejności płatności otrzymują poszkodowani w wyniku wrześniowej powodzi z 39 powiatów: województwo dolnośląskie – 22 powiaty, województwo opolskie – 7 powiatów, województwo lubuskie – 6 powiatów, województwo śląskie – 4 powiaty.