Abonament RTV 2024 – kwoty, zwolnienia, zniżki. Czy trzeba płacić za komputer, laptop, komórkę? Likwidacja abonamentu RTV w 2025 roku?

Jaki abonament trzeba płacić za telewizory i radioodbiorniki w 2024 roku? Jakie zniżki przysługują posiadaczom telewizorów i odbiorników radiowych? Dlaczego warto zapłacić abonament RTV za cały rok? Kto jest zwolniony z obowiązku zapłaty tego abonamentu? Czy trzeba płacić opłatę abonamentową za komputer, laptop, czy komórkę, które używamy do oglądania programów telewizyjnych lub słuchania stacji radiowych? Czy jeszcze w 2024 roku nastąpi likwidacja abonamentu RTV? Co w zamian?

rozwiń >

Abonament RTV 2024 - ile wynosi obecnie, jakie stawki za radio i telewizor

Stawki abonamentu RTV na 2024 r. wynoszą:

- za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc;

- za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc.





Stawki te zostały ustalone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w rozporządzeniu z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 943), (są takie same jak w 2023 roku) i wynoszą:

- za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc;

- za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc.

REKLAMA

Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych rtv z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 roku. Jakie zniżki za zapłatę za cały rok z góry?

Powyżej wskazane rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. określa system zniżek dla abonentów, którzy płacą abonament z góry za kilka lub kilkanaście miesięcy.



Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych (abonament RTV) z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2024 wynoszą:



1) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:



a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.



Takie same zniżki dotyczą abonamentu za sam odbiornik radiofoniczny.

Termin wnoszenia opłaty abonamentowej (abonamentu rtv)

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.



Zatem wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych w roku kalendarzowym 2024, po uwzględnieniu ww. zniżek, wynosi:



1) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 53,00 zł za dwa miesiące,

b) 78,70 zł za trzy miesiące,

c) 155,70 zł za sześć miesięcy,

d) 294,90 zł za rok kalendarzowy;



2) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 16,90 zł za dwa miesiące,

b) 25,10 zł za trzy miesiące,

c) 49,60 zł za sześć miesięcy,

d) 94,00 zł za rok kalendarzowy.

Abonament rtv za cały rok ze zniżką - do kiedy trzeba zapłacić

Poczta Polska informuje, że 10% zniżki za zapłatę abonamentu za cały rok można otrzymać tylko wpłacając opłatę abonamentową za cały rok (z tą 10% zniżką) do 25 stycznia 2024 r.



Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, pod warunkiem wniesienia opłaty abonamentowej z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Wysokość opłat abonamentowych w 2024 roku z uwzględnieniem zniżek za wpłaty z góry za dany okres – tabela

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Liczba opłacanych

miesięcy

z góry Wysokość zniżki Tryb wyliczenia wysokości opłaty

(w miesiącach) Wysokość opłaty za odbiornik radiowy

(ze zniżką) Wysokość opłaty

za odbiornik telewizyjny

lub telewizyjny

i radiowy

(ze zniżką) 1 miesiąc 8,70 zł 27,30 zł 2 miesiące 3% 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 4% 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 3+1 33,80 zł 106,00 zł 5 miesiące 3+2 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 5% 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 6+1 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 6+2 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 6+3 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 6+3+1 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 6+3+2 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 10% 94,00 zł 294,90 zł

(źródło tabeli: KRRiT)

Kto musi płacić opłatę abonamentową za telewizor lub radio?

Opłatę abonamentową - w myśl art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych - trzeba płacić za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Przepisy ww. ustawy zawierają domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zatem nie trzeba udowadniać samego używania telewizora lub radia - wystarczy udowodnienie, że telewizor lub radio posiadane przez daną osobę są sprawne i pozwalają na odbiór programu.



Co do zasady opłatę abonamentową trzeba uiścić za każdy posiadany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Ale niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:



1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym (rozumianym jako zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie) lub w samochodzie stanowiącym ich własność,

2) podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji

- uiszcza się tylko jedną z opłat - czyli albo opłatę za samo radio albo opłatę za radio i telewizor.

Kto jest zwolniony obowiązku zapłaty abonamentu rtv?

Na podstawie art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych:



1) osoby, co do których orzeczono o:



a) zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;



2) osoby, które ukończyły 75 lat - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.



3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;



4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);



5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;



6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;



7) osoby:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,



8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ważne Zwolnienia określone w pkt 1 i 3-8 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce Poczty Polskiej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są określone w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (tekst jednolity z 12 marca 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 480; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1128).

Czy trzeba płacić abonament rtv za komputer, laptop, czy komórkę?

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów ustawy o opłatach abonamentowych, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. To dość obszerna definicja. Może powstać wątpliwość, czy jeżeli możemy oglądać programy telewizyjne lub słuchać stacji radiowych przy użyciu komputera, laptopa, czy telefonu komórkowego, to czy musimy płacić abonament rtv za te urządzenia?



Wątpliwości te wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 września 2019 roku (sygn. VI SA/Wa 2415/18). WSA stwierdził, że:

1. Ustawa o opłatach (abonamentowych - przypisek PH) nie przewiduje jednak rejestracji i opłat w przypadku urządzeń powstałych w wyniku ekspansji nowych technologii. W obecnej ustawie pojęcie odbiornik radiofoniczny i telewizyjny „rozumiany” jest w jego tradycyjnej formie jako radio oraz telewizor i tak też należy traktować abonament jako opłatę wynikającą z możliwości odbioru programu za pomocą tych urządzeń. Z tego rodzaju urządzeniami ustawa o opłatach wiąże obowiązek rejestracyjny oraz ponoszenia opłaty abonamentowej.

2. Osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach (abonamentowych - przypisek PH), nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.



Ale Poczta Polska SA wskazuje na nowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20). W tym wyroku NSA uznał, że każde urządzenie techniczne, które spełnia ustawowy warunek, a więc umożliwia natychmiastowy odbiór programu jest odbiornikiem radiofonicznym lub telewizyjnym. Zatem podstawowym kryterium jest zdolność urządzenia (telewizora lub radioodbiornika) do odbioru programów bez względu na źródło poboru sygnału np. antena, czy złącze internetowe.



Zacytujmy fragment uzasadnienia ww. wyroku NSA:

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za usprawiedliwiony zarzut błędnej wykładni art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych, sformułowany w punkcie 1 petitum skargi kasacyjnej. W tak zakreślonych granicach normatywnych art. 2 ust. 7 tej ustawy, za całkowicie niezrozumiały uznać należało pogląd sądu pierwszej instancji, jakoby z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych miało wynikać, że "osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach, nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego". Pogląd ten WSA uzasadnił tym, że "w ustawie o opłatach nie ma bowiem mowy ani o monitorze LCD do komputera, ani tym bardziej o laptopach, tabletach czy smartfonach". Jest to stanowisko błędne. Przedstawione tezy kreują bowiem nieistniejącą przesłankę "płacenia abonamentu" w postaci faktycznego "oglądania telewizji" i "słuchania radia" przy pomocy konkretnych urządzeń - jakoby wymienionych w ustawie o opłatach abonamentowych, co miałoby istotnie różnicować sytuację prawną adresatów omawianych przepisów, gdyby korzystali oni z urządzeń, których w ustawie o opłatach abonamentowych nie wymieniono. Naczelny Sąd Administracyjny raz jeszcze podkreśla, że opłatę abonamentową pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej i powiązana jest ona z możliwością korzystania z publicznego radia i telewizji, a nie z faktycznym wykorzystaniem tej możliwości na konkretnym typie urządzenia, co ujął sąd pierwszej instancji w stwierdzeniu "odbiornik w jego tradycyjnej formie" - radio oraz telewizor; natomiast abonament "jako opłatę wynikającą z możliwości odbioru programu za pomocą tych urządzeń".



Z tego powodu - jak wskazuje Poczta Polska - użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych.

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej?

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Kiedy trzeba zarejestrować telewizor lub radio? Termin zgłoszenia

Ustawa o opłatach abonamentowych w art. 5 przewiduje obowiązek zarejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Rejestracji tej trzeba dokonać w placówkach pocztowych Poczty Polskiej albo przez internet. Natomiast sama ustawa nie określa terminu rejestracji.

Rejestracji (zgłoszenia) odbiornika radiofonicznego lub odbiornika telewizyjnego trzeba dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika. Wynika to z § 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. 2013 poz. 1676).

Czy abonament rtv zostanie zlikwidowany już w 2024 roku?

W dniu 5 stycznia 2024 r. w rozmowie z Polską Agencją Prasową, prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT był pytany był m.in. o współtworzone przez niego założenia projektu przyszłej dużej ustawy medialnej w kontekście sposobu finansowania mediów publicznych. Profesor Kowalski stwierdził, że media publiczne (TVP, Polskie Radio, czy PAP) powinny być finansowane z powszechnej składki audiowizualnej, która byłaby płacona wyłącznie przez podatników PIT, CIT i ubezpieczonych w KRUS. Natomiast dziś funkcjonujący abonament RTV - zdaniem profesora Kowalskiego - powinien zostać zlikwidowany. Co więcej - zdaniem profesora Kowalskiego - likwidacja abonamentu RTV będzie połączona z abolicją dla osób, które miały zaległości w jego płaceniu.

W lutym 2024 r. ten sam członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prof. Tadeusz Kowalski informował, na wpl.pl; Są rozważane różne opcje. Jedna z nich to składka audiowizualna, czyli powszechna opłata, która byłaby pobierana od wszystkich płatników PIT, CIT bądź KRUS. To nie byłaby duża opłata, w granicach 8,34 zł miesięcznie, czyli to jest ok. 100 zł rocznie. Ona dawałaby szansę na stworzenie telewizji obywatelskiej. To jest nasz wspólny interes, żebyśmy mieli media, których zawartość nie jest uzależniona od potrzeb rynku reklamowego.

Ważne Nie ma obecnie żadnych pewnych informacji, czy i kiedy abonament rtv zostanie zlikwidowany. Niepotwierdzone pogłoski wskazują na rok 2025, kiedy to mają wejść w życie nowe przepisy likwidujące abonament rtv i wprowadzające nowy system finansowania mediów publicznych. Ale póki co nie ma nawet założeń projektu tych nowych przepisów.

REKLAMA

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach pojawiały się głosy mówiące o konieczności likwidacji abonamentu rtv. Takie poglądy prezentowali jeszcze przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi m.in. politycy Platformy Obywatelskiej (np. Bogdan Zdrojewski i Radosław Sikorski). W 2021 roku PO zbierała nawet podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym likwidacji opłaty abonamentowej - projekt ten został w marcu 2023 roku wniesiony do Sejmu ale nie został uchwalony przez ówczesną większość parlamentarną. Niedawno, 28 grudnia 2023 r. poseł KO Bogdan Zdrojewski (Przewodniczący sejmowej komisji kultury) stwierdził, że w toku tworzenia nowej ustawy medialnej jedną z kluczowych decyzji będzie likwidacja obecnego abonamentu RTV. Czy te postulaty zostaną zrealizowane już w 2024 roku? Wiele na to wskazuje.



Więcej na ten temat: Prof. T. Kowalski z KRRIT: Likwidacja abonamentu rtv i abolicja dla niepłacących. Już w 2024 roku? Nowa składka audiowizualna płacona przez podatników PIT, CIT i ubezpieczonych w KRUS.

Podstawa prawna:



- ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych,



- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 943),



- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. 2013 poz. 1676).

Paweł Huczko