Można będzie zarejestrować koło gospodyń wiejskich nawet gdy działa w mieście

W dniu 11 października 2024 r. Sejm zaakceptował poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich, zgodnie z którą można będzie rejestrować (jako koło gospodyń wiejskich) także koła działające także na obszarze miast. Zakończyła się już parlamentarna procedura legislacyjna tej nowelizacji. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Koła gospodyń wiejskich

W Polsce jest obecnie ok. 16 tys. kół gospodyń wiejskich wpisanych do rejestru ARiMR zgodnie z ustawą z 2018 r., ok. 2,5 tys. kół działających na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz ok. 500 kół działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Nowelizacja ustaw y o kołach gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników przewiduje zrównanie praw wszystkich kół do dofinansowania (dotacji), co oznacza, że pieniądze na swoją działalność będą mogły dostać także koła gospodyń wiejskich zrzeszone w kółkach rolniczych (działające na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników), jeżeli zarejestrują się w ARiMR.



W tym celu konieczne jest nadanie osobowości prawnej tym kołom gospodyń wiejskich, które osobowości prawnej nie posiadają, co również wynika z tej nowelizacji. Ponadto nowelizacja przewiduje, że koło zrzeszone dotychczas w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych nie traci statusu organizacji o charakterze społeczno-zawodowym.



Nowelizacja przewiduje możliwość prowadzenia działalności - przez koła gospodyń wiejskich zrzeszone w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - na podstawie dwóch ustaw jednocześnie (ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników).

Ustawa umożliwia działanie koła gospodyń wiejskich zrzeszonego w kółku rolniczym (a tym samym jego wpisu do rejestru kół gospodyń wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR) w miejscowości, w której siedzibę posiada inne koło gospodyń wiejskich.

W nowelizacji jest też przepis przejściowy, na podstawie którego koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, które są zrzeszone w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, będą przekazywać w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy informację, że są zrzeszone w tym związku. Koła te będą przekazywać powyższą informację kierownikowi powiatowego biura ARiMR właściwemu ze względu na siedzibę tego koła.

Można będzie zarejestrować koło gospodyń wiejskich nawet gdy działa w mieście

W dniu 9 października 2024 r. Senat przegłosował poprawkę do omawianej nowelizacji zaproponowaną na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa. Poprawka ta pozwala na rejestrowanie się tych kół gospodyń wiejskich, które działają także na obszarze miast.

11 października 2024 r. tę poprawkę Senatu zaakceptował w głosowaniu Sejm. Głosowało 441 posłów. Za odrzuceniem poprawki Senatu do ustawy nie głosował nikt, przeciw odrzuceniu zmiany było 439 posłów, od głosu wstrzymało się 2 posłów.

(PAP)

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zakończyła się już parlamentarna procedura legislacyjna tej nowelizacji. Wejdzie ona w życie w trybie pilnym - z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ale najpierw oczywiście musi być podpisana przez Prezydenta RP.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników - przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie.