Sejm na żywo. Komisja śledcza ds. Pegasusa [25 lipca 2025 r.]

Posiedzenie komisji rozpocznie się o 10, na godz. 12 zaplanowano część niejawną. Oto szczegółowy plan:

25 lipca 2025 (piątek), godz. 10:00

Przesłuchanie Marka Utrackiego, byłego zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

25 lipca 2025 (piątek), godz. 12:00 posiedzenie zamknięte

25 lipca 2025 (piątek), godz. 12:00 posiedzenie zamknięte

Przesłuchanie Marka Utrackiego – kontynuacja.