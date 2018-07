§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu(McAlpine) Van der Aa (Dz. U. poz. 964) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1, 2, 5 i 6, w § 6 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 8 w ust. 1 i w ust. 3 w pkt 2 oraz w § 9 w ust. 1 przed wyrazami "Federacyjnej Republiki Brazylii" dodaje się wyrazy "Republiki Argentyny,";

2) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Owoce cytrusowe, inne niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Federacyjnej Republiki Brazylii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 w części A w dziale I w pkt 16.1-16.3, pkt 16.4 lit. a i b oraz pkt 16.5 i 16.6 spełniają następujące wymagania specjalne:";

3) w § 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Owoce cytrusowe inne niż owoce przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Republiki Argentyny, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 16.1-16.3, pkt 16.4 lit. a i b oraz pkt 16.5 i 16.6 spełniają następujące wymagania specjalne:",

b) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) każda pobrana próba owoców cytrusowych została poddana badaniom laboratoryjnym w celu wykluczenia bezobjawowego porażenia przez organizm Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i na podstawie tych badań nie stwierdzono występowania tego organizmu - w przypadku owoców roślin gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck odmiana Valencia, pochodzących z Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju;",

c) w pkt 2 i 4 przed wyrazami "Republiki Południowej Afryki" dodaje się wyrazy "Republiki Argentyny,";

4) w § 4 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia przed wyrazami "Republiki Południowej Afryki" dodaje się wyrazy "Republiki Argentyny,";

5) w § 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Owoce cytrusowe przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, pochodzące z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli oprócz spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 16.1-16.3, 16.4 lit. a-d oraz pkt 16.5 i 16.6 spełniają następujące wymagania specjalne:",

b) w pkt 2 i 5 przed wyrazami "Federacyjnej Republiki Brazylii" dodaje się wyrazy "Republiki Argentyny,".