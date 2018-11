1. Minister właściwy do spraw transportu umieszcza zadanie mostowe na liście zadań mostowych do dofinansowania ze środków Funduszu, w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w art. 33 ust. 1, dotyczy zadania, o którym mowa w art. 32 ust. 1. Minister sporządza jedną listę dla wszystkich zadań mostowych, które zostały przeznaczone do dofinansowania ze środków Funduszu w poszczególnych latach.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest według kolejności wpływu wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 33 ust. 1. W przypadku wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 33 ust. 1, co do którego minister właściwy do spraw transportu wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia, zgodnie z art. 33 ust. 5, za datę wpływu uznaje się dzień, w którym wniosek został uzupełniony lub poprawiony.

3. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu udziela dofinansowania na zadanie mostowe ze środków Funduszu do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań mostowych ustalonej w planie finansowym Funduszu załączonym do ustawy budżetowej na dany rok, o czym niezwłocznie informuje wojewodę, przekazując mu kopię wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 33 ust. 1.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, wojewoda doręcza dysponentowi Funduszu przewidywany harmonogram przekazywania środków Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania. Harmonogram sporządza się w układzie miesięcznym.