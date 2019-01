1. Przychodami Instytutu związanymi ze wsparciem finansowym są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na wsparcie finansowe;

2) przychody z opłat wnoszonych za rozpatrywanie wniosków o wsparcie finansowe;

3) środki finansowe pochodzenia zagranicznego;

4) inne środki finansowe, w tym spadki i darowizny.

2. Wypłata przez Instytut wsparcia finansowego pochodzącego z dotacji celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym je przyznano. Rozliczenie dotacji celowych, w tym zwrot dotacji celowych niewykorzystanych do końca roku, następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym je przyznano.