§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. poz. 1711) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) adres do korespondencji wnioskodawcy, a także jego numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu, które podaje się, jeżeli wnioskodawca wyraził na to zgodę, a w przypadku gdy został ustanowiony jego pełnomocnik - również adres do korespondencji tego pełnomocnika, a także jego numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu, które podaje się, jeżeli pełnomocnik wyraził na to zgodę;";

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy,".